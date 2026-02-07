El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo “estar listo para la abucheada” en el evento del sábado 7 de febrero que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de García.

Mariana Rodríguez: “¿Listo para la abucheada?” Samuel García: Un poquito Samuel Garcia anticipa reacción

Desde hace días, se anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum realizaría una gira de trabajo por García, Juárez y Santa Catarina, enfocada en tres temas relevantes:

Educación

Salud

Vivienda

La primera parada de Claudia Sheinbaum fue el 7 de febrero en García, donde la presidenta inauguró un nuevo plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Samuel García no fue abucheado en evento de Claudia Sheinbaum como esperaba

Aunque Samuel García esperaba abucheos y rechiflas como lo mencionó en el video que compartió en sus redes previo a encontrarse con Claudia Sheinbaum, esta vez el evento se llevó a cabo con normalidad.

Incluso, Samuel García fue recibido entre porras, clamores y gritos de apoyo por los asistentes que se congregaron para recibir a la presidenta en el municipio de García.

Contrario a la broma que compartió con su esposa, Mariana Rodríguez, en la cual anuncia el evento con la presidenta, en el cual entre risas, Samuel García afirma que lo abuchearían poquito.

¿Qué dice el público? Mucho o poquito? pic.twitter.com/u6kS3XqCQX — Samuel García (@samuel_garcias) February 7, 2026

El momento de más efusión vino cuando Samuel García anunció que, gracias a Claudia Sheinbaum, el tren del Golfo de México pasará por García, lo que contribuirá significativamente a la movilidad junto al tren de pasajeros.

“Quiero agradecer presidenta, a nombre de todo Nuevo León, por el trabajo que ha hecho en el metro” Samuel Garcia

En su discurso, Samuel García también reconoció el trabajo de la Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, pues los índices de homicidios han disminuido en ese estado.

Samuel García fue abucheado en septiembre 2025

Anteriormente, Samuel García fue recibido entre gritos, abucheos y reclamos como “¡Maestros jubilados, seremos escuchados!”, durante un evento de Claudia Sheinbaum celebrado el 5 de septiembre 2025.

“Nada, nada, nada, aquí se respeta a todos”, dijo Claudia Sheinbaum en esa ocasión, mientras Samuel García mantenía un gesto incómodo por lo sucedido.