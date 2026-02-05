El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la celebración del Día de la Candelaria con la familia del Sistema DIF Nuevo León, en un encuentro en el que se reconoció el trabajo social de la institución y la labor permanente de su personal en favor de las familias más vulnerables del estado.

La convivencia fue acompañada por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, quien destacó el papel del DIF como una de las instituciones clave del Gobierno estatal, al ser el principal enlace de atención social y apoyo comunitario.

Samuel García y Mariana Rodríguez respaldan la labor del DIF Nuevo León

Durante el evento, Samuel García resaltó los resultados alcanzados por su administración y subrayó el papel fundamental del DIF Nuevo León en la reducción de la pobreza y la atención social en la entidad.

Señaló que a su gobierno le resta un año y medio de gestión, periodo en el que continuará el impulso a programas y políticas públicas en beneficio de Nuevo León, al considerar que se trata del mejor gobierno en la historia del estado.

Por su parte, Mariana Rodríguez agradeció a la familia DIF por hacer posible que los apoyos lleguen a cada rincón del estado y reconoció programas que han dejado huella en la población más vulnerable, como Capullos, Monarcas, el TEA y el nuevo Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista (CITEA), actualmente en proceso de construcción.

Por eso estamos por inaugurar el TEA y construyendo el CITEA, que es el primero que vamos a tener en nuestro estado de manera estatal. Entonces me llena mucho de orgullo que estemos poniendo el ejemplo a nivel estatal y a nivel nacional con estos programas. Mariana Rodríguez

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran Día de la Candelaria con DIF NL. (Cortesía )

Celebración del Día de la Candelaria reúne a la familia DIF en Nuevo León

La ceremonia se llevó a cabo en las Oficinas Generales del DIF Nuevo León, ubicadas en la colonia Independencia, en Monterrey, y fue organizada por la directora general del DIF estatal, Gloria Bazán Villarreal.

El evento incluyó una tradicional tamaliza de cuatro estaciones y música para ambientar la convivencia, la cual reunió a más de 2 mil 200 personas, entre colaboradores y familiares.

La celebración reafirmó el compromiso del Sistema DIF Nuevo León de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno estatal, fortaleciendo las tradiciones, el sentido de comunidad y el bienestar de las y los nuevoleoneses.