El gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que Nuevo León vive uno de sus mejores momentos en materia de seguridad, al reportar en enero de 2026 una reducción general en los delitos de alto impacto, con cifras históricamente bajas en homicidios, robos y violencia de género.

Durante la Mesa de Construcción de la Paz, el mandatario estatal subrayó que los resultados obtenidos en el arranque del año superan los registros recientes y adelantó que el objetivo es romper los récords de reducción alcanzados en 2025.

Samuel García destaca que enero de 2026 tuvo la cifra más baja de homicidios

Samuel García informó que el mes de enero de 2026 cerró con 41 homicidios acumulados, la cifra más baja registrada en los últimos dos años en la entidad.

Este resultado permitió que el promedio diario de homicidios se ubicara en 1.3 casos, lo que representa una reducción del 76.7% en comparación con los 5.6 homicidios diarios registrados durante mayo y junio de 2024.

En cuanto a los robos de alto impacto (a casa habitación, negocio, persona y vehículo), el promedio diario se mantuvo en 28 casos, uno de los niveles más bajos de los últimos dos años, cifra que solo se había registrado previamente en junio de 2025.

Respecto a la violencia de género, el indicador se mantuvo en niveles de contención, con un promedio de 56 reportes diarios, lo que representa una disminución del 13% en comparación con el mismo mes de 2025, además de ser el nivel más bajo registrado en los últimos dos años.

Enero de 2026 marca la mayor baja en delitos de alto impacto en Nuevo León en 15 años (Cortesía)

Las autoridades estatales señalaron que estos resultados forman parte de la etapa de contención del delito que se ha consolidado en los últimos meses en Nuevo León, como resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

La Mesa de Construcción de la Paz, realizada en el Palacio de Gobierno, está integrada por corporaciones de seguridad de los municipios metropolitanos, así como representantes de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.