Lilly Téllez, senadora por Sonara, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respetar la libertad de expresión de los periodistas:

Mediante tres exhortos, la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez llamó a la Cámara de Senadores a asumir una postura institucional respecto a los recientes ataques a los periodistas.

“¡Basta de ataques a periodistas desde el poder!”, escribió Lilly Téllez en redes sociales al dar a conocer los documentos:

La senadora Lilly Téllez hacía referencia a las expresiones recientes del presidente AMLO hacia la prensa, llamándolos con adjetivos como:

En el caso especifico del periodista Loret de Mola, la senadora Lilly Téllez hace referencia a las conferencias matutinas de AMLO, celebradas los días:

31 de enero de 2022

“Este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder”.

1 de febrero de 2022

“Ayer no le gustó a Loret de Mola cómo lo definí, me faltó una palabra. Dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales; me faltó, es un periodista golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales.”

4 de febrero de 2022

9 de febrero de 2022

En tanto al caso de la periodista Carmen Aristegui, la senadora Lilly Téllez denunció las expresiones del presidente AMLO en las conferencias matutinas celebradas los días:

4 de febrero de 2022

7 de febrero de 2022

9 de febrero de 2022

Finalmente en el caso de Víctor Trujillo, mejor conocido como ‘Brozo’, Lilly Téllez, recuerda las conferencias matutinas de AMLO en los días:

31 de enero de 2022

Pero era una gente que conocí, inteligente, con sentido del humor; ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Brozo que no conocía, tiene que ver también con esta situación que estamos viviendo de definiciones. Además, les pagaban mucho, no sé si le sigan pagando igual (...) pero estamos hablando de que ganaban hasta un millón de pesos mensuales”.

AMLO