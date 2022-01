El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Brozo “antes no era así”; por lo que Víctor Trujillo, quien le da vida, dijo que responderá a los dichos del mandatario el próximo viernes.

La mañana del 31 de enero, AMLO dijo que Brozo es “una gente más preparada” pero que ha tenido que cumplir con órdenes “de arriba”.

Ante los dichos, Brozo aseguró que recibió el mensaje del mandatario y aclaró “con mucho gusto” responderá el viernes de febrero durante su programa TeneBrozo.

AMLO: Nueva sección en la mañanera busca demostrar que su gobierno no es como los otros

Durante la conferencia mañanera del 31 de enero, AMLO aseguró que Brozo no era como Loret de Mola, a quien calificó de mercenario.

Esto luego del escándalo sobre su hijo, José Ramón López Beltrán, que surgió tras un reportaje de Latinus sobre la residencia en la que vive en Houston.

El mandatario aseguró que le llama la atención que Brozo haya caído en las acciones de periodistas como Carlos Loret de Mola porque “no era así”.

Brozo compartió un video en el que criticaba el gobierno federal en compañía de Loret de Mola el pasado 26 de enero llamado “Brozo y Loret desde el Despacho Presidencial”.

“Más Brozo, que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola”

Asimismo, recordó que Brozo intentó ayudarlo en algunas ocasiones como cuando le compartió la “bomba” de caso del videoescándalo de René Bejarano, quien fuera su secretario particular, y Carlos Ahumada.

El mandatario recordó que Brozo le mandó las preguntas y respuestas que haría a precandidatos respecto a conocimientos generales.

Las preguntas estaban diseñadas para mostrar que “reprobaban” en materias como física y química pero AMLO no las aceptó.

“Me acuerdo de una entrevista en donde era como de precandidatos y hacía preguntas a los precandidatos, pero de esas preguntas que tienen que ver con la química, con la física, con la matemática, durísimas. Y a mí me mandó las preguntas y las respuestas, y le dije: No, primo hermano, eso no. Algo sobre Pitágoras o a saber qué, casi todos reprobaban”

AMLO