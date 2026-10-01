Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo (PT), cuestionó los resultados de las encuestas de Morena en Zacatecas, Baja California Sur (BCS) y Chihuahua, al asegurar que no corresponden con la percepción real en dichas entidades.

En una breve entrevista con Radio Fórmula, la legisladora destacó el trabajo del PT y de su dirigencia nacional para establecer un acuerdo que permita incluir a sus aspirantes en las candidaturas de Morena, mediante una mesa de negociación nacional.

“Pues yo te diría que son de menos peculiares, ¿no?. Nosotros conocemos otras, donde, pues, la realidad es muy distinta, pues, por ejemplo, nos parece que no muestra la percepción real, por ejemplo, en Zacatecas, eh California Sur, en Chihuahua y en muchos otros, ¿no?. Pero este por eso más allá de lo que de lo que digan sus números o los nuestros, el acuerdo es que pueda haber un consenso técnico científico de la inclusión de los perfiles del PT." Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo

Sus declaraciones se producen después de que Morena presentó los resultados de sus encuestas y convocó a representantes de las casas encuestadoras para explicar la metodología utilizada en el proceso de selección de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

Lilia Aguilar cuestiona los resultados de las encuestas de Morena en Zacatecas, BCS y Chihuahua

Lilia Aguilar puso en duda la veracidad de las encuestas de Morena, al considerar que sus resultados no reflejan la situación política real en Zacatecas, Chihuahua y Baja California Sur, entidades que calificó como “de menos peculiares2.

La diputada también señaló que el PT cuenta con sus propias mediciones, cuyos resultados, afirmó, muestran un panorama distinto al presentado por Morena.

“La realidad es muy distinta”, sostuvo la legisladora al referirse a las diferencias entre los resultados de ambos partidos.

Ante esta situación, Aguilar planteó que las encuestas deben contar con una metodología técnica y científica, así como con muestras definidas por las casas encuestadoras y no por la dirigencia de Morena.

Asimismo, propuso alcanzar un consenso técnico y científico para incluir los perfiles del PT en las posibles nuevas encuestas, con el objetivo de que sus aspirantes sean evaluados en condiciones justas y equitativas, sin dejar de lado los procesos internos de su partido.

Lilia Aguilar también cuestiona la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua

En relación con Chihuahua, Lilia Aguilar también cuestionó la designación del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como coordinador estatal de Morena.

La diputada señaló que dicho nombramiento corresponde exclusivamente a Morena y al Partido Verde, y afirmó que el PT tiene una posición distinta dentro del movimiento.

Además, puso en duda que se haya realizado una encuesta para definir al coordinador estatal, pues aseguró que, de acuerdo con las mediciones de su partido, la senadora Andrea Chávez encabezaba las preferencias con ventajas considerables.