Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, dijo que su partido contempla ir solo en las elecciones 2027 en caso de que Morena no acepte hacer careos en al menos 14 estados, en los que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo cuatro coordinaciones.

“Se cumpliría el escenario número uno que yo he planteado… que vayamos solos en algunos de los 17… escenario tres, que de plano ya no quieran al PT en la coalición… depende de Morena”

Reginaldo Sandoval enlistó tres escenarios que podrían pasar pero que reflejan distanciamiento con Morena rumbo a las elecciones 2027:

Ir solos en algunos estados Ir solos en los 17 estados Romper la coalición

PT solo acepta coordinaciones en 3 de 17 estados

Reginaldo Sandoval dio que solo aceptan las coordinaciones de la Transformación en tres estados porque se eligieron por consenso:

Sinaloa Aguascalintes Querétaro

PT espera que Andrea Chávez arrebate candidatura a Cruz Pérez Cuellar

Reginaldo Sandoval aseguró que en las 14 entidades restantes se van a hacer careos entre propuestas del PT y los coordinadores de la Transformación ya anunciados.

El PT espera que con este método, Andrea Chávez, a quien inscribió como su propuesta, logre arrebatarle la candidatura a Cruz Pérez Cuéllar, ya anunciado como coordinador de la Transformación.

El petista aseguró que este proceso se va a llevar acabo en un periodo de una a dos semanas en las que espera haya un reacomodo tras salir beneficiados Morena con 10 y el PVEM con cuatro designaciones.

Las críticas del PT al PVEM es que no fueron parte del movimiento en 2018 y no son de izquierda.

PT denuncia bloqueo de cuentas a su candidato Gerardo Sánchez Zumaya

Reginaldo Sandoval dijo que el PT ganaría solo en San Luis Potosí con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya si no lo estuvieran presionando.

A Gerardo Sánchez Zumaya, su familia y amigos les han congelado las cuentas, denunció, como presión para bajarlo de la contienda.