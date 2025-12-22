Hidalgo se opone a la Ley Gobernadora, también llamada Ley Esposa, la cual establece que solo mujeres pueden aspirar a la gubernatura en las siguientes elecciones.

A poco de que morenistas se pronunciaran en contra de esta iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral local en materia de paridad de género, el gobernador de Hidalgo da a conocer su postura.

Julio Menchaca Salazar dice estar en contra, así como solicita al Congreso de la Unión revisar la constitucionalidad de esta reforma.

“Hago un atento llamado, muy respetuoso, al Congreso de la Unión, ante esta polémica, a que revise la constitucionalidad” Julio Menchaca Salazar. Gobernador de Hidalgo

🛑 ¡Freno a la "Ley Esposa" en Hidalgo! 🇲🇽

El Congreso de Hidalgo suspendió la votación de la polémica reforma que buscaba⏳ ampliar la gubernatura de 2 a 5 años 👩‍💼 y garantizar que la próxima persona en el cargo sea mujer.#FórmulaNoticias con Enrique Acevedo… pic.twitter.com/pORlRK60es — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 22, 2025

La postura de Salazar cambió a poco de que Claudia Sheinbaum cuestionara si la Ley Gobernadora beneficia realmente a las mujeres o responde a intereses políticos .

Señalamiento derivado de acusaciones en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien asegura busca beneficiar a su esposa Ruth González Silva, con esta iniciativa.

Razón por la que Sheinbaum solicitó un análisis jurídico para determinar la viabilidad de la ley local frente a esquemas de paridad ya establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que además de acabar con la competencia masculina, se pretende extender la gubernatura en los estados de 2 a 5 años.

Gobernador de Hidalgo no está en contra de las mujeres

Julio Menchaca Salazar dejó en claro que no está en contra de que las mujeres ocupen un cargo político.

En declaraciones compartidas por Grupo Fórmula, el gobernador de Hidalgo indicó que hay antecedentes que prueban el apoyo hacia las mujeres.

En pasadas elecciones, el estado de Hidalgo hizo un acuerdo económico con el INE para destinar 27 candidaturas a mujeres, a fin de que estas gobernaran los municipios.

“La elección pasada, de presidentes municipales, se hizo un acuerdo para que el INE estableciera 27 candidaturas exclusivamente para mujeres, entonces, hay antecedentes” Julio Menchaca Salazar. Gobernador de Hidalgo