El motivo de la reforma al amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum es garantizar el “pago de impuestos correctamente”, así lo aclaró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, una vez que llego dicha iniciativa.

Así lo dijo al señalar que las modificaciones se van a analizar luego de que se ha visto una serie de hechos que han permitido que algunos empresarios no cumplan con sus obligaciones fiscales.

Cabe recordar que uno de esos empresarios es Ricardo Salinas Pliego, quien ha asumido prácticas dilatorias durante varios años respecto a deudas de impuestos.

“Desde luego, como lo hemos señalado, que paguemos todos nuestros impuestos correctamente… de lo que se trata es de acotar toda esta serie de cuestiones que han servido para una serie de artilugios para estar bordeando a la ley y para finalmente no cumplir con las obligaciones que se deben cumplir en este país como ciudadanos y como empresarios. Entonces, en este sentido, uno de los puntos importantes es que no podrá haber suspensión en relación a actos que tengan que ver con la misma deuda” Laura Itzel Castillo Juárez. Presidenta Cámara de Senadores

¿En qué consiste la reforma al ampo de Claudia Sheinbaum?

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, recordó que la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum implica dos modificaciones.

La primera a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en materia de Transparencia de Tecnología y para simplificar el Proceso el Protección de Patentes y Registros.

En segundo lugar, la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esta segunda reforma es la que plantea que “no pueda haber suspensiones provisionales sobre actos que tengan que ver con la misma deuda fiscal o si no se demuestra que los recursos son de origen lícito”.

También se plantean límites relativos a tiempos relacionados con notificaciones, admisión de recursos o dictado de sentencias; así como la digitalización de expedientes para garantizar su fácil consulta.

Claudia Sheinbaum va a explicar la reforma al amparo el viernes 19 de septiembre

Cabe recordar que la presidenta envió dicha reforma a la Cámara de Senadores el 15 de septiembre.

La presidenta anunció que este tema de la reforma al amparo se va a explicar por su equipo en la conferencia mañanera del viernes 19 de julio.