Leo Zuckermann Maus fue un abogado y jurista alemán de origen judío, militante comunista y antifascista que vivió dos periodos de exilio político en México. Es conocido actualmente también por ser abuelo del comentarista político Leo Zuckermann.

Su vida estuvo marcada por la persecución nazi, el exilio y su participación en movimientos antifascistas y comunistas europeos. En México trabajó como abogado, editor y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

¿Quién es Leo Zuckermann Maus?

Leo Zuckermann Maus nació en Lublin, Polonia, entonces parte del Imperio ruso, y posteriormente creció en Alemania. De origen judío, se involucró desde joven en movimientos políticos de izquierda y posteriormente militó en el Partido Comunista Alemán y en la Internacional Comunista.

En 1933, tras el ascenso del nazismo, fue despojado de su nacionalidad alemana y se convirtió en apátrida. Se exilió en Francia, donde participó en actividades de apoyo a refugiados políticos y antifascistas.

Zuckermann Maus llegó por primera vez a México en diciembre de 1941, junto con su familia, a bordo del barco Serpa Pinto. Permaneció en el país hasta 1947. Posteriormente regresó a Europa y, en 1953, volvió a México, donde permaneció hasta su muerte en 1985.

¿Qué edad tenía Leo Zuckermann Maus?

De acuerdo con algunas fuentes, Leo Zuckermann Maus nació en 1908 y murió el 14 de noviembre de 1985, en la Ciudad de México, a los 77 años.

¿Leo Zuckermann Maus tenía hijos?

Leo Zuckermann Maus y Lydia Staloff tuvieron al menos dos hijos: Irene Zuckermann Staloff y Jean-Claude Zuckermann.

Jean-Claude, conocido también como Juan Zuckermann, fue profesor de la ENAH y participó en el homenaje realizado a su padre tras su muerte en 1985.

Leo Zuckermann Maus es, a su vez, abuelo de Leo Zuckermann Behar, el analista y comentarista político mexicano. La relación familiar fue confirmada públicamente durante la recuperación de la historia y obra de Zuckermann Maus.

¿Qué estudios tenía Leo Zuckermann Maus?

Leo Zuckermann Maus se formó como abogado y jurista en Alemania. Su preparación jurídica fue fundamental para su posterior trabajo en favor de refugiados y exiliados políticos durante los años de persecución nazi.

Por lo que su actividad intelectual estuvo vinculada con el marxismo, el antifascismo y el análisis político internacional.

¿En qué trabajó Leo Zuckermann Maus?

La trayectoria de Leo Zuckermann Maus estuvo ligada principalmente al derecho, la actividad política, la defensa de refugiados y la docencia:

Década de 1930: Militó en la socialdemocracia alemana y posteriormente en el Partido Comunista Alemán.

Década de 1930: Participó en actividades antifascistas y en la defensa y apoyo de refugiados políticos.

1941-1947: Vivió su primer exilio en México.

1953: Regresó a México tras escapar de la persecución política en la República Democrática Alemana (RDA).

Décadas de 1950-1980: Trabajó como abogado, editor e intelectual en México.

1973: Comenzó a desempeñarse como profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

1978-1984: Participó en una serie de entrevistas con los académicos Ricardo Melgar Bao, Hilda Tísoc Lindley y Eckart Boege, en las que relató sus experiencias políticas y sus exilios.

1985: Murió en Ciudad de México, a los 77 años.

En 2025 se publicó el libro Exilio antifascista e internacionalismo en México. Testimonio de Leo Zuckermann Maus (1908-1985), que recuperó las entrevistas realizadas durante sus últimos años de vida y reconstruyó su trayectoria como militante, jurista, antifascista y exiliado.