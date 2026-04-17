El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revirtió la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de negar a Lenia Batres el registro del apodo “ministra del pueblo”.

A través de redes sociales, Lenia Batres compartió el comunicado del TFJA donde señala que el IMPI debió concederle el registro de “ministra del pueblo” ya que no había “ninguna denominación similar”.

Lenia Batres gana decisión ante IMPI para registrar apodo de “ministra del pueblo”

Lenia Batres Guadarrama obtuvo una resolución favorable para registrar el apodo “ministra del pueblo”, luego de un proceso administrativo en el que se analizó la viabilidad del uso de dicha denominación.

Lenia Batres revierte decisión del IMPI sobre registro del apodo “ministra del pueblo” (Lenia Batres)

El caso se remonta a 2024, cuando Lenia Batres presentó la solicitud de registro con el fin de utilizar el apodo en sus actividades, particularmente durante el contexto de la campaña electoral judicial.

El IMPI le había negado el registro al determinar que este apodo generaría confusión; sin embargo, la sala del TFJA resolvió por unanimidad que el rechazo a la ministra Lenia Batres fue ilegal.

La resolución de la TFJA determinó que Lenia Batres podrá continuar utilizando el apodo de “ministra del pueblo”, ya que la decisión del IMPI habría sido arbitraria e injustificada.