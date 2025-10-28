Samara Martinez es la principal promotora de la reforma a la Ley General de Salud para permitir la eutanasia en México.

La iniciativa fue llamada Ley Trasciende, la cual propone la legalización de la eutanasia para que las personas tengan acceso a una muerte digna.

¿Quién es Samara Martínez? La activista que promueve la Ley Trasciende

Samara Martínez es una activista y periodista originaria de Guadalajara, promotora de la legalización de la eutanasia en México.

Lamentablemente, Samara Martínez padece diversas enfermedades, entre ellas insuficiencia renal y lupus.

La activista busca que se reforme la Ley General de Salud, la cual contempla la eutanasia como un “homicidio por propiedad” y es penado por el Código Penal Federal.

Samara Martínez activista que impulsa la Ley Trasciende (Instagram/@samaraamm)

¿Qué edad tiene Samara Martínez?

Samara Martínez nació en 1995 y actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es la pareja de Samara Martínez?

Se desconoce si Samara Martinez tiene pareja.

¿Cuántos hijos tiene Samara Martínez?

Samara Martínez no tiene hijos.

¿Qué estudió Samara Martínez?

Samara Martínez estudió periodismo.

Samara Martínez (Instagram/@samaraamm)

¿En qué ha trabajado Samara Martínez?

Samara Martínez ha dando a entender que se dedica a la docencia.

Samara Martínez impulsa la Ley Trasciende

A los 17 años, Samra Martínez fue diagnosticada con hipertensión y dislipidemia mixta.

Cuando cumplió 22 años le diagnosticaron insuficiencia renal y lupus; tras tener dos trasplantes de riñón, Tamara Martínez supo que estaba en etapa terminal.

Samara Martínez decidió impulsar la legalización de la eutanasia en México, la cual busca darle una muerte digan a las personas.

La activista aclara que la Ley Trasciende no promueve la muerte, al contrario, defiende la vida digna para personas que padecen enfermedades terminales.

Ley Trasciende fue presentada en el Senado de la República y ha sido respaldada por senador Luis Donaldo Colosio, y la senadora Claudia Anaya.