Durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de fomentar la igualdad de género y los mismos derechos para todos los estudiantes dentro del sistema educativo.

La mandataria sostuvo que tanto niñas como niños deben sentirse libres de elegir cualquier profesión, rompiendo con los estereotipos tradicionales que limitaban las aspiraciones femeninas en áreas técnicas o científicas.

“Todas las niñas tienen derecho a hacer lo que quieran ser” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum enfatizó en la responsabilidad de los gobiernos para garantizar que estas oportunidades sean reales y accesibles mediante nuevas estrategias escolares.

Claudia Sheinbaum afirmó que las niñas y los niños tienen derecho a ser lo que quieran ser

Claudia Sheinbaum sostiene que la educación debe ser el pilar fundamental para transformar la sociedad y garantizar una verdadera igualdad de derechos.

Claudia Sheinbaum afirmó que las niñas y los niños tienen derecho a ser lo que quieran ser (Tomada de video)

Destacó que no deben existir profesiones reservadas únicamente para hombres o para mujeres. Recordó cómo en el pasado se solía limitar a las mujeres para no estudiar ciertas carreras.

“Antes nos decían ‘No vayas a ser ingeniera porque eso es para hombres... no vayas a estudiar física porque eso de las matemáticas tan complejas no es para mujeres es para hombres o no vayas a ser bombera... porque no, esas cosas son para hombres’” Claudia Sheinbaum

En contraste, Claudia Sheinbaum enfatizó que las mujeres pueden ser lo que quieran ser porque no hay límites.

Sheinbaum aclaró que este derecho a elegir libremente su futuro abarca tanto a niñas como a niños por igual, permitiendo que ambos exploren sus aspiraciones sin barreras de género.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser no hay límites y los niños también no solo para las mujeres las niñas y los niños podemos ser lo que queramos ser” Claudia Sheinbaum

Afirma que este derecho debe integrarse de manera central en las escuelas para desmantelar desde la infancia los prejuicios y estereotipos que históricamente han limitado las aspiraciones y oportunidades de los niños y las niñas.

Explicó que lograr este propósito depende del esfuerzo personal, pero también requiere que los gobiernos abran las posibilidades reales para que esta libertad sea efectiva, traduciéndose en una verdadera igualdad.

“Eso es un asunto de un esfuerzo personal pero también de que los gobiernos abramos las posibilidades para que eso sea cierto y eso tiene que ver con una palabra que es igualdad” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum apuesta por una enseñanza de igualdad de derechos

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum afirmó que la enseñanza de la igualdad debe ser un pilar fundamental en las escuelas para combatir desde la infancia las ideas que limitan el desarrollo de los menores.

“La enseñanza de la igualdad es muy importante en las escuelas no la competencia sino la solidaridad lo colectivo que es la esencia del humanismo mexicano y potenciar todo lo que somos y lo que queramos ser” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que las aulas no deben ser espacios orientados a la competencia individual, sino al desarrollo de la solidaridad y el sentido comunitario, elementos que define como el corazón del humanismo mexicano.

Señaló que aunque cada ser humano es distinto, todas las personas tienen los mismos derechos, y es precisamente esa igualdad de derechos lo que nos hace iguales, una visión que ahora se impulsa directamente desde las aulas.

“Todas y todos somos distintos cada ser humano es una persona distinta, pero todos tenemos los mismos derechos y eso nos hace iguales” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum consideró que la escuela tiene la misión de potenciar la identidad de los estudiantes y asegurar que tanto niñas como niños crezcan sabiendo que pueden dedicarse a cualquier profesión o actividad que elijan de manera libre.

“Eso es parte de esta nueva visión del país que no se tenía antes y que ahora lo impulsamos desde las escuelas” Claudia Sheinbaum

Destacó que la enseñanza de la igualdad de derechos y la erradicación de ideas limitantes desde la infancia son pilares indispensables para la transformación del país.