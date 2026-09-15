Carlos Puente, diputado del Partido Verde, hospitalizado a finales de julio, fue operado del pulmón, informó su compañero de partido Arturo Escobar.
“Quiero hacer un reconocimiento especial al coordinador parlamentario del Partido Verde que participó en este proceso, que en este momento está siendo intervenido de un tema de pulmón”Arturo Escobar, militante del Partido Verde
Aunque más tarde reapareció en un video agradeciendo su participación, la noticia de su operación fue confirmada durante la Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación.
La ganadora de este proceso por Zacatecas fue Verónica Díaz Robles, mientras que aún se desconocen los motivos por los que Carlos Puente fue operado de un pulmón.
Carlos Puente reaparece en video para agradecer su participación por Zacatecas
Luego de que Arturo Escobar mencionara una intervención quirúrgica pulmonar, Carlos Puente reapareció en un video para agradecer su apoyo a Zacatecas.
“Concluye una etapa en la que participé convencido de que trabajando unidos podemos llevar a nuestro estado a un nuevo nivel de desarrollo”Carlos Puente, excandidato a coordinador por Zacatecas
Vestido con un traje oscuro, el militante del Partido Verde dijo confiar en que Verónica Díaz Robles responderá a los principios de la Cuarta Transformación y atenderá las necesidades de Zacatecas.
Carlos Puente fue enfático al destacar que seguirá trabajando por Zacatecas, para pasar de la dependencia del gobierno federal a la autonomía y la libertad económica y financiera.
¿Por qué Carlos Puente fue operado del pulmón?
Aunque Carlos Puente fue hospitalizado en julio de 2026 por un problema de salud, él no hizo público el diagnóstico en ese momento.
“Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizo cotidianamente debido a un tema de salud”Carlos Puente, excandidato a coordinador por Zacatecas
Algunos medios reportaron que habría sido contagiado de COVID-19, pero esto no fue confirmado oficialmente.
Incluso, había señalado que su recuperación había sido favorable y que incluso próximamente retomaría sus actividades legislativas.
“Afortunadamente, la situación va caminando bien gracias a ellos y a Dios. En los próximos días me estaré reincorporando para saludarlos con más ánimo y más fuerza”.Carlos Puente, excandidato a coordinador por Zacatecas
Nuevamente, no se ha difundido información oficial sobre los motivos de la intervención pulmonar de Carlos Puente.