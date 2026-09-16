El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, envió un mensaje de felicitación por la Independencia de México, señalando que este hecho y su historia hacen un “extraordinario país”.

“Felicidades al pueblo de México al celebrar su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país”. Ronald Johnson

Ronald Johnson aseguró que durante diversas generaciones, ciudadanos de ambos países han compartido “momentos decisivos”, manteniéndose unidos por valores de la democracia y profundos lazos.

“Extraordinario país”: Ronald Johnson envía mensaje por la Independencia de México (@USAmbMex / X)

Ronald Johnson resalta alianza con México en mensaje por la Independencia

En su mensaje por la Independencia de México, Ronald Johnson destacó el trabajo en materia de seguridad que hasta el momento han realizado tanto el presidente Donald Trump, como la presidenta Claudia Sheinbaum.

El embajador aseguró que ambos mandatarios se encuentran fortaleciendo su alianza con el objetivo de que ambos países sean más seguros, fuertes y prósperos.

Al finalizar su mensaje, Ronald Johnson y su esposa, Alina, desearon a México un “muy feliz Día de la Independencia”, lanzando también una arenga de apoyo: ¡Viva México!

“Extraordinario país”: Ronald Johnson envía mensaje por la Independencia de México (@USAmbMex / X)

Desde su designación, el embajador ha mantenido una buena comunicación con el gobierno de México, felicitando desde acciones de seguridad hasta festejos como la Independencia nacional.

Todo ello como parte de su agenda, en donde ha reiterado que busca mantener una presencia activa y de colaboración con México, como países que se mantiene unidos por diferentes motivos.

Para finalizar, el mensaje de Ronald Johnson estuvo acompañado de una fotografía de las banderas de ambos países, presuntamente en un jardín de la embajada en donde fueron colocadas varias macetas de cempasúchitl.