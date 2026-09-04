El presidente de American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin anunció la Quinta Convención Binacional el día 23 de septiembre en donde se discutirán temas relacionados al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se esperan más de 1,500 líderes, entre empresas, autoridades federales y estatales de ambos países.

Destacó la iniciativa de invitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, gobernadores, cámaras empresariales y miembros de todos los partidos políticos sin distinción, debido a que planteó que no buscan celebrar una ceremonia protocolaria, sino, que la convención este diseñada para producir acuerdos.

Larry Rubin plantea fortalecer seguridad e infraestructura

El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin recordó que faltan algunos meses para concluir la revisión del T-MEC y reconoció que México tiene una ventaja histórica en el nearshoring, pero requiere de infraestructura, certidumbre regulatoria y de una relación bilateral estable que deje de administrar crisis para construir arquitectura a largo plazo, así como de seguridad.

No podemos hablar de inversión si no hablamos del crímen transnacional, control criminal local, fentanilo y finanzas ilícitas, La seguridad es competitividad, comerció e inversión. Larry Rubin, presidente de AmSoc

El presidente de AmSoc dijo que se requiere de energía y cadenas, así como infraestructura y seguridad energética para todo Norteamérica. Además de la sociedad civil, porque precisó que la cooperación trasciende ciclos políticos y acerca a soluciones reales a las personas.

Sin energía confiable no hay nearshoring, innovación, finanzas, tecnología, datos, capital y talento binacional. Larry Rubin, presidente de AmSoc

El presidente de AmSoc Larry Rubin dijo que en cuanto a salud se necesita el suministro de medicamentos y atención efectiva.

Seguridad y Estado de Derecho, pendientes para México

También, el presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin reconoció la estabilidad macroeconómica y los esfuerzos en programas sociales que se reportaron en el Segundo informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y precisó que la estabilidad es un activo que México debe cuidar y traducir en resultados cotidianos para empresas y familias.

El presidente de AmSoc, Larry Rubin comentó que en este punto, hay pendientes en la comunidad binacional pues aseguró falta infraestructura logística, certidumbre regulatoria y preparación preventiva para la revisión del T-MEC.

Aseveró que el impuesto más caro que pagan los negocios es la seguridad cotidiana, al tener pendiente la reducción a la extorsiones, desapariciones forzadas, robo al transporte y el control criminal a nivel local.

En el Estado de Derecho necesitamos independencia judicial, transparencia y capacidad institucional para cumplir contratos. Larry Rubin, presidente de AmSoc

El presidente de AmSoc, Larry Rubin dijo que en corrupción e impunidad, México debe mostrar resultados, aún si alcanzan a funcionarios o a aliados, con el fin de generar confianza interna y externa.

AmSoc propone Tratado de Lucha contra el Crimen

El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin agregó que en relación bilateral, el reto es pasar de administrar crisis de seguridad, comercio o migración a una arquitectura estable de cooperación. Por ello, la AmSoc planteó la creación del Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) que será uno de los temas a abordar en la próxima Convención binacional.

Asimismo, dijo que defenderá la integración binacional, reconocerán los avances y señalarán con claridad los temas que México y Estados Unidos deben resolver juntos.

Presidente de AmSoc felicita trabajo de Ronald Johnson en México

El presidente de AmSoc, Larry Rubin felicitó al embajador Ronald Johnson y su equipo de trabajo, por las acciones emprendidas en cooperación con el gobierno de México. A la vez que destacó la oferta a jóvenes mexicanos para realizar sus estudios en Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos nos ha presentado un informe y un análisis muy extensivo sobre los intercambios universitarios que existen entre México y Estados Unidos, las oportunidades educativas para los jóvenes que pueden tener en Estados Unidos, y también el foco en carreras técnicas de las que pueden acceder. Larry Rubin, presidente de AmSoc

Larry Rubin pide mantener el T-MEC trilateral

En cuanto a la actuación de Canadá en el T-MEC, el presidente de American Society of Mexico, Larry Rubi profundizó que esperan que el gobierno de Canadá, en particular, el primer ministro Mark Carney colabore para llegar a un buen acuerdo a finales de este año y aseguró que México, con el apoyo del secretario de economía, Marcelo Ebrard será una pieza clave para dichas negociaciones.

Aunado a ello, dijo que la Quinta Convención Binacional permite evaluar en donde se encuentra el T-MEC, y reiteró que preocupa la negociación entre Canadá y Estados Unidos, puesto que se busca que la triada este de acuerdo con el tratado.

Tras ser cuestionado sobre de ser el caso de que Canadá no restablezca sus relaciones para el tratado, apuntó que a futuro podría suceder un tratado bilateral entre México y Estados Unidos, sin embargo, aceptó que conlleva un camino más largo.

Canadá debe regresar a la mesa de negociación y terminar el tratado trilateral y que es lo que mejor le conviene a las tres naciones. Larry Rubin, presidente de AmSoc

AmSoc advierte sobre presencia de empresas chinas en México

El presidente de AmSoc, Larry Rubin mostró que otra de las preocupaciones es la relación extensa que tiene China con Latinoamérica y su énfasis en tratar de entrar al mercado mexicano, porque no comparten las mismas reglas ni la misma ética de cumplimiento que tienen empresas mexicanas y estadounidenses.

Por lo que encomendó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a trabajar con sus pares estadounidenses en las negociaciones. El presidente de AmSoc aceptó que tener libre mercado es importante, así como el origen del dinero, particularmente con empresas provenientes de China operando en territorio mexicano.

El presidente de AmSoc, Larry Rubin dijo que dichas empresas han traído consigo problemas muy serios en la cadena operativa, sobre todo en el sector textil, el cual ha sido afectado por productos baratos y poco competitivos, enfatizando que preocupan las entradas de capital de productores chinos.