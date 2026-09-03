La Cámara de Diputados prepara una reforma a los seguros de gastos médicos para este periodo ordinario de sesiones a fin regular las pólizas y frenar los abusos a los usuarios por las tasas excesivas.

En entrevista con López-Dóriga, Jericó Abramo Masso, diputado del PRI, reveló que la reforma busca modificar nueve leyes, entre ellas:

Ley de Salud

Ley de Contratos

Ley de Hacienda y Crédito Público

Ley del Impuesto sobre la Renta

Código Penal

Esto propone la reforma a seguros de gastos médicos impulsada en Cámara de Diputados

El diputado Jericó Abramo Masso reveló que la reforma a seguros médicos es una propuesta que se ha trabajado desde hace años. Sin embargo, se han dado trabas por parte de las aseguradoras.

Jericó Abramo Masso (Especial)

La reforma iba a pasar al pleno de la Cámara de Diputados desde abril 2026; sin embargo, las aseguradoras pidieron más tiempo para analizar la propuesta. Hasta el momento, no han dado retroalimentación.

La propuesta de reforma para regular las pólizas de seguros de gastos médicos tiene seis medidas fundamentales para proteger a los usuarios frente a los excesos de aseguradoras y hospitales privados:

Portabilidad sin costos adicionales: Permitirá que los usuarios cambien de compañía aseguradora conservando todas las garantías que ya tenían con su seguro anterior, sin recibir penalizaciones o perder coberturas por antigüedad

Incentivos fiscales para adultos mayores: Plantea la deducibilidad al 100% del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas mayores de 60 años de edad en el pago de sus pólizas

Eliminación de las “letras chiquitas”: Obligará a que los contratos de seguros sean totalmente claros, transparentes y competitivos de una empresa a otra

Sanciones a aseguradoras: Se establecerán multas de 500 hasta 2 mil UMAs por evento para aquellas aseguradoras que incurran en omisiones o no cumplan con lo estipulado en las pólizas vendidas

Transparencia obligatoria en precios de hospitales: Los hospitales privados estarán obligados a publicar anualmente sus listas de precios de medicamentos, procedimientos, equipamiento y protocolos

Prohibición de retener pacientes como “garantía”: Se modificará el Código Penal para prohibir que los hospitales impidan la salida de un paciente ya dado de alta bajo el argumento de que el seguro no ha pagado

Jericó Abramo Masso confía que la reforma a seguros de gastos médicos quede aprobada en este periodo ordinario. Ya habría platicado con los diputados y todos, sin importar el partido, están a favor de regularizar el tema.