Carlos Ulloa, actual titular de Birmex, defendió el origen de su patrimonio, asegurando que este es producto de “herencias y ahorros”.

A través de una carta publicada en redes sociales, Carlos Ulloa afirmó que cada una de sus propiedades está registrada en su declaración patrimonial, por lo que rechazó que existan intentos por ocultar esta información.

El posicionamiento surge tras una información publicada por El Universal, en donde el titular de Birmex es señalado por presuntamente haber comprado de contado dos departamentos de lujo por un total de 22 millones de pesos.

Carlos Ulloa defiende el origen de su patrimonio: son “herencias y ahorros” (@Carlos_UlloaP / X)

Carlos Ulloa asegura que su patrimonio es producto de “herencias y ahorros” de más de 30 años

En un comunicado, Carlos Ulloa aclaró de manera voluntaria el origen de su patrimonio, así como también los señalamientos por diversos viajes al extranjero.

De acuerdo con el titular de Birmex, el origen de sus ingresos son resultado de una trayectoria de casi tres décadas de servicio ininterrumpido dentro de los sectores público y privado.

Asimismo, Ulloa puntualizó que parte de sus recursos financieros provienen de transacciones de compraventa de inmuebles y de herencias familiares que fueron recibidas hace casi veinte años.

Por tanto, reiteró la legitimidad de sus propiedades, las cuales dijo que han sido adquiridas de forma transparente y señaladas en sus declaraciones patrimoniales.

Respecto a sus salidas al extranjero, Ulloa argumentó que existieron viajes financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Afirmó que se trató de encomiendas con el fin de promover el intercambio técnico en salud pública con países como Dinamarca, Francia y el Reino Unido, o por trabajo en Brasil, así como salidas vacacionales pagadas con sus propios recursos.

Carlos Ulloa reafirmó su total compromiso ético y moral con los lineamientos de austeridad y transparencia como funcionario público, asegurando haber actuado siempre conforme a la veracidad que le demanda su cargo.