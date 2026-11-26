El legislador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su solidaridad con Inés Gómez Mont al asegurar que “lamenta mucho lo que le está pasando”.

Lamento mucho lo que le está pasando a Inés Gómez Mont, mucho; la conocí hace años y siempre tuve una buena opinión de ella, deseo que supere esta etapa. Ricardo Monreal, Diputado de Morena

Luego de que un tribunal revocara la orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada, el morenista expresó su deseo para que Gómez Mont supere esta etapa.

El respaldo de Ricardo Monreal causó revuelo debido a que recientes publicaciones de diarios internacionales lo han vinculado con este caso de corrupción institucional.

Inés Gómez Mont (Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

Ricardo Monreal lamenta la situación que enfrenta Inés Gómez Mont

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador de Morena, Ricardo Monreal, lamentó la situación que enfrenta Inés Gómez Mont.

El morenista aseguró que espera que Inés Gómez Mont pueda superar esta etapa e incluso detalló que mantuvo una cercanía con la entonces presentadora hace años.

Ricardo Monreal refrendó sus comentarios al mencionar que cuando alguien atraviesa momentos difíciles, como ocurre con la exconductora, muchos se alejan, pero aclaró que él no es así.

Las declaraciones de Ricardo Monreal se producen después de que se diera a conocer que Estados Unidos dejó en libertad a Inés Gómez Mont tras su detención el 30 de octubre.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

El País vincula el caso de Inés Gómez Mont con Ricardo Monreal

Hace semanas, el periódico El País publicó sobre presuntas transferencias de dinero provenientes de empresas utilizadas para desviar recursos públicos en el caso de Inés Gómez Mont hacia cuentas de familiares de Ricardo Monreal.

De acuerdo con información publicada por el diario, entre los beneficiarios aparece Ricardo Monreal Pérez, hijo del legislador, quien habría recibido depósitos de empresas relacionadas con la red de factureras.

Las transferencias identificadas incluyen pagos por honorarios y movimientos bancarios que forman parte de las indagatorias sobre el presunto desvío de recursos de la Secretaría de Gobernación durante 2016.