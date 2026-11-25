Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales con la publicación de un detector de mentiras sobre su caso en Instagram, luego de aceptar la deportación voluntaria a España.

La exconductora de televisión compartió el enlace a una página dedicada a su caso, junto con una captura de pantalla donde se resalta la creación del detector de mentiras con ChatGPT para explicar lo que dice su expediente.

Inés Gómez Mont (captura de pantalla)

Inés Gómez Mont enfrenta órdenes de aprehensión en México desde 2020 por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué dice el detector de mentiras de Inés Gómez Mont?

El enlace que compartió Inés Gómez Mont en Instagram titulado “Detector de Mentiras del caso Inés Gómez Mont: ¿Qué dice realmente el expediente?” se trata de un blog sobre su caso.

El blog compartido por el usuario “El Testigo Incómodo” contiene, hasta el 25 de noviembre, dos publicaciones relacionadas con la exconductora de televisión.

La primera publicación, compartida el 24 de noviembre y nombrada “Prueba de Detector #1”, señala que Inés Gómez Mont ha sido presentada “como líder de una organización facturera y se le vincula al supuesto desvío y lavado de recursos provenientes de contratos públicos”.

Para desmentir esto, comparte un prompt para ChatGPT para determinar si los señalamientos públicos son congruentes con los dictados en la orden de aprehensión en su contra.

Actúa como un abogado penalista de prestigio internacional. Examina de manera rigurosa, crítica e independiente la orden de aprehensión adjunta contra Inés Gómez Mont. Prompt de Chatgpt

Inés Gómez Mont (captura de pantalla)

De acuerdo con los resultados entregados por ChatGPT, la FGR no la acusa de dedicarse a emitir o vender facturas falsas, sino que la señala de adquirir comprobantes fiscales de operaciones simuladas “pero no presenta pruebas de que ella desarrollara la actividad de emisión o comercialización”.

Inés Gómez Mont (captura de pantalla)

Su segunda publicación, titulada “Génesis”, cuestiona: “¿Y si lo que te contaron sobre Inés Gómez Mont no aguanta la prueba de ChatGPT?"

Asimismo, señala que el blog busca “despertar” el instinto periodístico de quien lo lea para que contraste lo que se dice con lo que consta en el expediente.