La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Elektra, con el cual la empresa de Ricardo Salinas Pliego pretendía evitar el cobro diferenciado en aduanas.

Dicho cobro establece distintos montos a pagar según el país del que sean originarias las mercancías y los beneficios previstos en los tratados comerciales vigentes en México.

Aunque Elektra intentó impugnar al considerar como “injustificado” que se cobren cantidades distintas por un mismo servicio aduanero, finalmente la SCJN consideró improcedente la queja.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Elektra suma otra derrota judicial al perder amparo ante la SCJN

Por unanimidad, el Pleno de la SCJN negó el amparo a Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego, contra el cobro diferenciado del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Bajo el proyecto de sentencia del ministro Giovanni Azael Figueroa, la Corte consideró que este esquema no viola el principio de equidad tributaria, como alegaba el recurso de la empresa de Salinas Pliego.

En su lugar, los ministros determinaron que lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, responde a compromisos comerciales internacionales de México.

El trato diferenciado frente a quienes tributan conforme al valor de la mercancía se encuentra justificado en la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en los cuales se estipuló no aplicar dicho cobro sobre una base ad valore. SCJN

SCJN (SCJN)

Elektra se resistía a cobro diferenciado en aduanas

La Ley Federal de Derechos permite a los importadores pagar una cuota de 461.61 pesos cuando sus mercancías están amparadas por tratados comerciales internacionales válidos en México.

En cambio, quienes intentan importar mercancía de otro país fuera de los tratados —como Elektra— están obligados a pagar ocho pesos por cada mil pesos de la mercancía.

Aunque Elektra lo considera injustificado, el proyecto de la SCJN sostuvo que el trato diferenciado tiene una justificación objetiva y razonable, conforme a los tratados internacionales.