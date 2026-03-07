La propuesta de Claudia Sheinbaum para reducir la deserción en bachillerato

Durante su gira por El Salto, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta con la que busca reducir la deserción a nivel bachillerato.

“Le he recomendado mucho a Tania, que es la subsecretaria de Educación media superior, que no se lleven tantas materias en la preparatoria. No se necesitan tantas materias”. Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de la reducción de materias, señalando que, de acuerdo a su experiencia, “no se necesitan tantas materias” para estudiar el nivel medio superior.

Claudia Sheinbaum busca reducir materias para combatir la deserción en bachillerato; “no se necesitan tantas”, asegura

Con motivo de la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 331 en El Salto, Jalisco, Claudia Sheinbaum dio a conocer que presentó una propuesta con la que busca combatir la deserción escolar.

La titular del Ejecutivo nacional señaló que sugirió a Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación media superior, la reducción de materias para los jóvenes de bachillerato.

Aseveró que durante su tiempo de estudiante, cuando cursó el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, únicamente llevaba cuatro materias .

Sheinbaum afirmó que con ello logró llegar hasta el doctorado, enfatizando que no se requiere de un basto plan de estudios que genera sobrecarga en los jóvenes.

“Yo estudié en el CCH Sur, también una escuela pública de la UNAM, llevábamos cuatro materias y llegué hasta el doctorado. Qué problema tiene, a veces demasiadas materias, son demasiadas y es lo que hace que a los jóvenes después no les guste la escuela”. Claudia Sheinbaum

La presidenta de México acusó que al llevar un gran número de materias, los jóvenes deben hacer muchas tareas, dando como resultado que no les guste la escuela.

Así reiteró que va por disminuir las materias en el nivel bachillerato, en busca de garantizar que más jóvenes no pierdan el interés por terminar sus estudios de educación media superior.