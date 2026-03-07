Desde Saltillo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes 6 de marzo la iniciativa educativa del Certificado Dual en el marco del proyecto del Bachillerato Nacional.

Esta propuesta de Claudia Sheinbaum busca que los estudiantes de educación media superior egresen con una doble certificación para fortalecer su perfil académico y profesional.

En esto consiste la iniciativa de Claudia Sheinbaum sobre el Certificado Dual

Claudia Sheinbaum anunció su iniciativa del “Certificado Dual” para que los jóvenes que concluyan el bachillerato reciban dos certificados:

Uno otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Otro avalado por una universidad

Certificado Dual: de qué trata la iniciativa educativa de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Presidencia)

Para hacer esto realidad, el gobierno ya ha establecido convenios con instituciones de gran prestigio, como la UNAM, el IPN, el Tecnológico Nacional de México y la UDG, en caso de Jalisco.

De acuerdo con Sheinbaum, la intención del Certificado Dual es que todas las escuelas públicas tengan el mismo nivel de reconocimiento y eliminar la idea de que la educación privada es superior.

Al contar con un certificado avalado por una universidad desde la preparatoria, se pretende que los jóvenes tengan más accesibilidades a universidades y egresen con una preparación más sólida

Cabe mencionar que el Certificado Dual es parte de una estrategia más amplia a nivel nacional, que también ha proyectado: