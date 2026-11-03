Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, brindó su total respaldo político y personal a Andrés Manuel López Beltrán tras las recientes descalificaciones públicas en su contra.

Montiel enfatizó que las acusaciones carecen de sustento probatorio y respaldó la postura de que cualquier señalamiento debe basarse en evidencias reales y no meramente en rumores.

“Nuestra presidenta lo ha manifestado, que no hay ninguna investigación que lo involucre. Todas las acusaciones tienen que tener pruebas” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel atribuyó estos ataques a una maniobra de la oposición diseñada específicamente para dañar la reputación del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ariadna Montiel respaldó a López Beltrán tras nuevos señalamientos

Ante los nuevos señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lo respaldó completamente.

Afirmó que los señalamientos carecen de sustento y que no existe ninguna investigación oficial que lo involucre, tal como lo ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel subrayó que cualquier acusación debe respaldarse con pruebas concretas y no en rumores o dichos de terceros.

“Desde la derecha se acusa. Es muy fácil señalar y demás, pero nos hemos sostenido todo el tiempo en que debe de haber pruebas y las pruebas no son el que me dijo y que le dijo” Ariadna Montiel

Manifestó su respaldo político y personal a López Beltrán, validando su derecho a fijar su postura públicamente a través de su video en Instagram y señalando que coincide plenamente con sus argumentos.

“Andrés tiene el derecho a tener su postura como tiene el derecho cualquier mexicano de hacerlo y nosotros la respetamos, qué bueno que da su visión de las cosas” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel destacó que lo conoce desde niño y resaltó su trabajo continuo en el movimiento, enfatizando su rol en 2012 coordinando la defensa del voto presidencial, así como sus resultados en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena al lograr la afiliación de 12 millones de integrantes y la organización de comités.

“Yo le tengo mucho aprecio y cariño. Andrés, insisto, desde muy pequeño lo conozco. Es un compañero que viene luchando con nosotros desde hace mucho tiempo... en el 2012 ya se hizo cargo de organizar la defensa del voto de la elección presidencial y bueno, hemos caminado juntos” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel sostiene que los ataques contra López Beltrán forman parte de una estrategia orquestada por la oposición

Ariadna Montiel sostiene que los ataques y señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán forman parte de una estrategia política orquestada por la oposición y la derecha.

Señaló que desde el inicio del proceso electoral advirtió que vendría una “guerra de calumnias, difamaciones, ataques y demás”, pues considera que esa es la estrategia habitual de la derecha.

“Lo dije en el inicio del proceso electoral que iban a venir la guerra de calumnias, difamaciones, ataques y demás, porque esa es la estrategia de la derecha” Ariadna Montiel

Indicó que desde la derecha es muy fácil señalar y acusar, pero enfatizó que cualquier señalamiento debe sostenerse con pruebas reales y no con puros rumores o “el que me dijo y que le dijo”.

Ariadna Montiel explicó que el propósito de fondo que busca la oposición al atacar a los integrantes del movimiento es dañar la imagen y figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que la estrategia no logrará afectar al expresidente debido a que él “está en el corazón del pueblo de México”.

“Lo que se quiere por parte de la oposición es dañar la figura en el fondo del presidente López Obrador” Ariadna Montiel