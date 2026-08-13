Ricardo Monreal anunció el inicio de la plenaria de Morena en la que participarán integrantes del gobierno de México, el próximo 30 de agosto.
“El día 30 iniciamos la plenaria y tendremos la presencia de integrantes del gabinete”Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados
De acuerdo con el diputado federal, esta plenaria contará con la presencia de miembros del gabinete del gobierno de México, con quienes revisarán la agenda legislativa para impulsar “iniciativas que fortalezcan a México”.
Entre los asistentes a la plenaria de Morena mencionado por Ricardo Monreal se encuentran Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde.
Monreal anuncia invitados del gabinete a la plenaria de Morena el 30 de agosto
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, compartió que la plenaria de Morena del 30 de agosto tendrá la participación de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con Ricardo Monreal, los invitados a la plenaria del gabinete son:
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
- Marcelo Ebrard, secretario de Economía
- Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo
- Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores
- Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público
- Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia
El diputado de Morena señaló que, previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, los integrantes del gabinete se reunirán en la plenaria de Morena, junto a legisladores y miembros del partido.
Asimismo, resaltó que a la plenaria también asistirán:
- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena
- Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional
“La asamblea plenaria, que es previa al inicio del periodo de sesiones. Y es una plenaria de debate, de liberación, de discusión, de preparación para las iniciativas que vamos a discutir, deliberar y, en su caso, aprobar, pero que son importante conocer por todos los legisladores”Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados
Por otra parte, Ricardo Monreal resaltó que durante esta plenaria se revisarán al menos 20 asuntos pendientes que Morena busca llevar al periodo ordinario del Congreso y aseguró que todos los proyectos son para el bien del pueblo de México.
“En este momento estamos revisando las iniciativas que se van a presentar para bien de México”Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados