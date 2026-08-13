Ricardo Monreal anunció el inicio de la plenaria de Morena en la que participarán integrantes del gobierno de México, el próximo 30 de agosto.

“El día 30 iniciamos la plenaria y tendremos la presencia de integrantes del gabinete” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

De acuerdo con el diputado federal, esta plenaria contará con la presencia de miembros del gabinete del gobierno de México, con quienes revisarán la agenda legislativa para impulsar “iniciativas que fortalezcan a México”.

Entre los asistentes a la plenaria de Morena mencionado por Ricardo Monreal se encuentran Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde.

¡Nos preparamos para el nuevo periodo de sesiones!

Este 30 de agosto realizaremos nuestra Plenaria con integrantes del gabinete del Gobierno de México y con nuestra dirigencia. Deliberaremos e impulsaremos iniciativas que fortalezcan a México. ¡Por el bienestar de todas y todos! pic.twitter.com/Y4wTTqQjVU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 12, 2026

Monreal anuncia invitados del gabinete a la plenaria de Morena el 30 de agosto

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, compartió que la plenaria de Morena del 30 de agosto tendrá la participación de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Ricardo Monreal, los invitados a la plenaria del gabinete son:

El diputado de Morena señaló que, previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, los integrantes del gabinete se reunirán en la plenaria de Morena, junto a legisladores y miembros del partido.

Asimismo, resaltó que a la plenaria también asistirán:

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional

“La asamblea plenaria, que es previa al inicio del periodo de sesiones. Y es una plenaria de debate, de liberación, de discusión, de preparación para las iniciativas que vamos a discutir, deliberar y, en su caso, aprobar, pero que son importante conocer por todos los legisladores” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

Por otra parte, Ricardo Monreal resaltó que durante esta plenaria se revisarán al menos 20 asuntos pendientes que Morena busca llevar al periodo ordinario del Congreso y aseguró que todos los proyectos son para el bien del pueblo de México.