Kenia López Rabadán rindió este lunes 17 de agosto de 2026 su informe como presidenta de la Cámara de Diputados.

En compañía de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como de los coordinadores parlamentarios de los grupos políticos.

Yasmín Esquivel Mossa acudió en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Mientras que en representación del Poder Ejecutivo, acudió el subsecretario de Gobernación César Yañez.

Al informe de Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura se presentaron:

Kenia López Rabadán señala importancia de que una mujer de oposición ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán señaló la importancia de ser una mujer de oposición al frente de la Cámara de Diputados.

“Cuando nací no era probable que una mujer como yo… que una mujer de oposición pudiera presidir este poder” Kenia López Rabadán

Asimismo, resaltó que significó asumir la responsabilidad de conducir una “Cámara plural y paritaria”; además, reiteró que para ella asumir el cargo siendo mujer significó demostrar que las mujeres “hacemos política de otra manera”.

De acuerdo con Kenia López Rabadán, debido a que las mujeres toman decisiones de manera distinta “es que merecemos más espacios para tomarlas”.

Kenia López Rabadán agradece apoyo y respaldo de todos los partidos en la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán agradeció el apoyo y respaldo de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados durante su gestión como presidenta de la Mesa Directiva.

“Verdad, respeto, paridad y pluralidad para presidir esta Cámara de Diputados…Inicio dando las gracias. Gracias a Dios, gracias a los diputadas los diputados de todos los grupos parlamentarios que con su voto respaldaron la posibilidades de que yo pudiera presidente este años” Kenia López Rabadán

Asimismo, agradeció a cada uno de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, así como el acompañamiento y el respaldo “con respeto y con altura de miras”.

De acuerdo con Kenia López Rabadán, la Mesa Directiva fue plural y representativa de cada grupo parlamentario.

Ricardo Monreal asegura que nunca dudó de la profesionalidad de Kenia López Rabadán

Ricardo Monreal aseguró, durante el informe de Kenia López Rabadán que, aunque hubo dudas sobre su presidencia, él nunca dudó.

“Te condujiste con profesionalismo y con imparcialidad. Había dudas, debía de decirlo pero yo nunca lo dudé” Ricardo Monreal

Asimismo, felicitó a Kenia López Rabadán por la convocatoria para su informe, a la que asistieron representantes de la SCJN y del Poder Ejecutivo.

Elías Lixa aplaude presidencia de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

José Elías Lixa Abimerhi aplaudió a Kenia López Rabadán por construir una presidencia fresca, sólida y plural.

“El mérito de haber establecido durante un años una presidencia sólidas, una presidencia fresca, una presidencia que respete la pluralidad ese es mérito tuyo…y el PAN te lo reconoce en este momento” José Elías Lixa Abimerhi

Elías Lixa reiteró que su presidencia no fue partidista y resaltó que hubo diferencias con la bancada del PAN ya que Kenia López Rabadán buscó el respeto a la ley de forma institucional.

“Tu legado es la conducta institucional frente a la polarización” José Elías Lixa Abimerhi

Asimismo, aprovechó el informe de Kenia López Rabadán para reclamar la inclusión de la presidenta de la Mesa Directiva en una “lista fasista” de, así como de otros siete diputados, 5 de ellos del PAN.