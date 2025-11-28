El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio a conocer la construcción de 20 Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) en nueve estados del país.
El funcionario detalló que esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo atender a jóvenes que no tienen el acceso a la educación.
Modelo educativo UBBJ se expande a todo el país
Mario Delgado señaló que las Universidades del Bienestar existen en 214 sedes del país, beneficiando a 85 mil estudiantes a cargo de mil 652 docentes. Asimismo, detalló que hay 10 mil 589 egresados titulados, lo que marca un gran logro de la Cuarta Transformación.
El secretario de Educación Pública explicó que la meta del gobierno es alcanzar 300 sedes de la UBBJ en el país, lo que representa una inversión de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa para los próximos años.
¿Dónde estarán las nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar?
Durante su mensaje, Delgado Carrillo detalló que las nuevas 20 sedes se dispondrán en todo el país para llegar a más población, por lo que estarán de la siguiente manera:
- Jiquipilas, Chiapas
- San Cristóbal de las Casas, Chiapas
- Tonalá, Chiapas
- Tumbalá, Chiapas
- Bocoyna, Chihuahua
- Cuauhtémoc, CDMX
- Xochimilco, CDMX
- Jocotitlán, Edomex
- Ocoyoacac, Edomex
- Texcoco, Edomex
- Copala, Guerrero
- Nuevo Parangaricutiro, Michoacán
- Quiroga, Michoacán
- San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
- Santa Cruz Itundujia, Oaxaca
- Santa Cruz Mixtepec, Oaxaca
- Álamo Temapache, Veracruz
- Paso de Ovejas, Veracruz
- Tlaltetela, Veracruz
- Tepechitlán, Zacatecas
Con estas acciones, el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública reafirman su compromiso por incrementar la cobertura de la educación superior al 55% y la creación de 330 mil espacios educativos.