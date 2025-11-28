El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio a conocer la construcción de 20 Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) en nueve estados del país.

El funcionario detalló que esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo atender a jóvenes que no tienen el acceso a la educación.

Modelo educativo UBBJ se expande a todo el país

Mario Delgado señaló que las Universidades del Bienestar existen en 214 sedes del país, beneficiando a 85 mil estudiantes a cargo de mil 652 docentes. Asimismo, detalló que hay 10 mil 589 egresados titulados, lo que marca un gran logro de la Cuarta Transformación.

El secretario de Educación Pública explicó que la meta del gobierno es alcanzar 300 sedes de la UBBJ en el país, lo que representa una inversión de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa para los próximos años.

La SEP se compromete con la creación de espacios educativos en todo el país para garantizar el derecho a la educación (Cortesía )

¿Dónde estarán las nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar?

Durante su mensaje, Delgado Carrillo detalló que las nuevas 20 sedes se dispondrán en todo el país para llegar a más población, por lo que estarán de la siguiente manera:

Jiquipilas, Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Tonalá, Chiapas

Tumbalá, Chiapas

Bocoyna, Chihuahua

Cuauhtémoc, CDMX

Xochimilco, CDMX

Jocotitlán, Edomex

Ocoyoacac, Edomex

Texcoco, Edomex

Copala, Guerrero

Nuevo Parangaricutiro, Michoacán

Quiroga, Michoacán

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Santa Cruz Itundujia, Oaxaca

Santa Cruz Mixtepec, Oaxaca

Álamo Temapache, Veracruz

Paso de Ovejas, Veracruz

Tlaltetela, Veracruz

Tepechitlán, Zacatecas

La SEP se compromete con la creación de espacios educativos en todo el país para garantizar el derecho a la educación (Cortesía )

Con estas acciones, el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública reafirman su compromiso por incrementar la cobertura de la educación superior al 55% y la creación de 330 mil espacios educativos.