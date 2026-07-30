Alicia Bárcenas, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que ya se trabaja en la estrategia para convertir los barcos sargaceros en una nueva industria.

La secretaria resaltó que se está reforzando la flora de barcos sargaceros, así como de las barreras de contención en el Caribe para retirar esta macroalga desde altamar y comenzar a procesarla.

Asimismo, resaltó que la estrategia cuenta con el respaldo de organismos internacionales como:

Unión Europea

Cooperación Alemana

Cooperación Francesa

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Alicia Bárcenas apuesta por los barcos sargaceros para crear una nueva industria

Alicia Bárcenas compartió que México plantea el desarrollo de un Congreso en el que se planteará la estrategia coordinada para la contención del sargazo el 1 y 2 de octubre, donde se reunirán con los países caribeños afectados como:

República Dominicana

Jamaica

Barbados

Además, invitarán a países que puedan apoyar a controlar las causas que provocan el sargazo como Brasil, donde se desahogan fertilizantes hacia el Amazonas, que genera los nutrientes que incrementan la población de sargazo.

Asimismo, se busca que Japón apoye con la creación e industrialización de barcos sargaceros con barcos balleneros que ya no se utilizan.

“La idea es juntar financiamiento, empresarios y gobiernos para lograr una acción articulada” Alicia Bárcena

Por otra parte, Alicia Bárcena señaló que la mayoría de los países caribeños buscan que las empresas tratadoras de sargazo se instalen en México “porque ellos no tienen el escalamiento como nosotros sí podríamos lograrlo”.

Asimismo, resaltó que República Dominicana está considerando comprar un barco sargacero a México ante su preocupación por el incremento del sargazo en sus playas,

“Sí estamos hablando mucho con República Dominicana que son de los más preocupados, quieren comprar barcos sargaceros mexicanos, o sea, realmente sí hemos entrado en contacto con todos y ya tuvimos una primera reunión en Isla Guadalupe” Alicia Bárcena

Alicia Bárcena resaltó que la iniciativa para industrializar el sargazo es apoyada y podrá ser financiada por:

Unión Europea

Cooperación Alemana

Cooperación Francesa

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Alicia Bárcenas va por industrialización del sargazo

Por otra parte, Alicia Bárcenas señaló que el gobierno de México va por la industrialización del sargazo ya que “es una macroalga con muchos nutrientes que nos puede dar muchos productos” y representa “nueva área de industria”.

Asimismo, compartió que se realizará un inventario de empresas para poder iniciar un polo de desarrollo en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde la Semar ya recolecta sargazo para lograr su industrialización.

“Lo que queremos hacer es un inventario de empresas y luego, por supuesto, el polo de desarrollo de economía circular en Puerto Morelos que es donde está llegando el sargazo que recolecta la Marina, entonces ahí ya se puede lograr esa industrialización” Alícia Bárcena

En este sentido, resaltó que actualmente existen 198 iniciativas a nivel nacional, de las que 11 tienen posibilidad de escalamiento industrial.

Además, destacó que hay 39 empresas que ya producen productos derivados del sargazo como:

biogas

bioetanol

alginato de sodio

fucoidano

biofertilizantes

maderas plásticas

laminados

biocarbono

óxido de grafeno

pinturas para recubrimientos selectivo

bioplásticos

La secretaria señaló que tanto la Semarnat como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) han dedicado recursos a la investigación de la circularidad del sargazo y su industrialización.