Miles de peces muertos, en su mayoría sardinas, fueron encontrados sobre un tramo de aproximadamente 200 metros de playa en la zona de Punta Caracol, en Puerto Morelos, Quintana Roo; apuntan al sargazo como posible causa.

El hallazgo de los peces muertos en Puerto Morelos encendió las alertas entre habitantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos, mientras especialistas analizan las causas del fenómeno.

De acuerdo con un reporte preliminar de especialistas del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, una de las principales hipótesis apunta a una condición de anoxia, es decir, una baja concentración o ausencia de oxígeno disuelto en el agua, lo que pudo causar la muerte de los ejemplares.

Miles de peces muertos aparecen en Puerto Morelos; investigan si el sargazo provocó la mortandad

Aunque el intenso recale de sargazo registrado este año en Quintana Roo figura entre las posibles causas de la mortandad en peces, expertos aclararon que aún no existe una conclusión definitiva para este fenómeno que ya está dando de qué hablar.

Por su parte, Guadalupe Velázquez Oliman, cofundadora del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable, explicó que la descomposición del alga en el sargazo, puede reducir el oxígeno disponible en el agua, pero insistió en que serán necesarios estudios para confirmar si existe una relación directa con la muerte de miles de peces en la zona.

La especialista también señaló que se trata de la tercera mortandad masiva de peces registrada este año en playas del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo.

Además del sargazo, investigadores evaluarán otros factores, como las altas temperaturas del mar asociadas al cambio climático, ya que durante este verano se han registrado valores cercanos a los 32 grados centígrados en la zona costera de Quintana Roo, una condición que también favorece la disminución del oxígeno en el agua.