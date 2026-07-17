La Secretaría de Marina informó que solo 10% del sargazo que circula por el Caribe llega a las playas mexicanas, principalmente en Quintana Roo.

“El sargazo que llega al Caribe es aproximadamente el 10% del que se encuentra en el Caribe; de 90 mil toneladas llegan 9 mil a las costas, de las cuales se considera que llegan aproximadamente 4 mil a 5 mil toneladas a las playas” Raymundo Morales, titular de la Semar

Durante la mañanera del 17 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el 18 de julio presentará un plan para apoyar al sector turístico de Tulum y reforzar la estrategia contra el recale de sargazo.

“El tema del sargazo que particularmente en este mes, ha incrementado su llegada a las playas. Es muy difícil prevenir, atender la causa fundamental pues es complejo y es un asunto en todo caso internacional, lo que podemos hacer es evitar que el sargazo llegue a las playas" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Entre las medidas destacan nuevas barreras y embarcaciones sargaceras, con el objetivo de proteger las playas y la actividad turística.

“La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la gobernadora y la Secretaria de Marina quien encabeza estos esfuerzos junto con la Secretaría de Ciencia e Innovación, han desarrollado un programa integral.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum dará a conocer un plan para el sector turístico en Tulum y combatir el sargazo el 18 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el sábado 18 de julio presentará nuevas acciones para apoyar al sector turístico de Tulum y atender la llegada de sargazo en playas mexicanas a las costas de Quintana Roo y el Caribe.

“La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la gobernadora y la Secretaria de Marina quien encabeza estos esfuerzos junto con la Secretaría de Ciencia e Innovación, han desarrollado un programa integral”, dijo Claudia Sheinbaum.

La estrategia será elaborada con la participación de la Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridades estatales y representantes del sector hotelero. Entre las medidas analizadas se encuentran:

La instalación de más barreras

La adquisición de embarcaciones sargaceras

El objetivo será recolectar el sargazo en playas mexicanas en el mar antes de que llegue a las playas del Caribe mexicano, donde comienza su descomposición y puede generar malos olores, afectaciones ambientales y sustancias potencialmente tóxicas.

Sheinbaum sostuvo que varias playas mexicanas permanecen limpias de sargazo gracias a las barreras y las labores de recolección; sin embargo, reconoció que será necesario ampliar la capacidad operativa.

El plan contra el sargazo en playas mexicanas como Tulum también buscará proteger la actividad turística, luego de las afectaciones reportadas por hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios durante la temporada de mayor recale.