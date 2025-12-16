Ante el riesgo de que la reforma electoral se avale sin un análisis previo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó buscar la vía del fast track.

Ante la expectativa de la llegada del proyecto de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se pronunció en contra de que el dictamen se desahogue en fast track.

Abordada por medios de comunicación, la diputada del PAN advirtió que sacar la reforma electoral sin una revisión profunda y sin una consulta amplia, sería un “gran error”.

“Pensando que vamos a tener altura de mira, pensando que los grupos parlamentarios por supuesto van a priorizar a la nación y no ningún otro interés, yo espero que tengamos una etapa importante de escucha, de análisis, de deliberación” Kenia López Rabadán

Tras sentenciar que “hacerlo sin escuchar las distintas posiciones sería terrible”, Kenia López Rabadán se dijo esperanzada en que los diputados darán prioridad a los intereses de la nación.

En ese sentido, la presidenta de la Mesa Directiva confió en que antes de que inicie el proceso de revisión legislativo, sí se lleve a cabo un periodo de escucha y consulta con diversos sectores.

Ante ello, la diputada de la bancada del PAN sentenció que espera que la reforma electoral se resuelva a partir del análisis y la reflexión que se efectúe previo a que se dictamine en las comisiones.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. (@KeniaLopezRabadan1)

Senado también rechazó fast track para la reforma electoral

En concordancia con la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo rechazó que se busque sacar la reforma electoral por la vía del fast track.

En conferencia de prensa, la senadora de Morena fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar un proceso abreviado, ante lo cual negó que se esté contemplando llevarla a votación sin análisis.

“La idea no es sacarla fast track, seguramente va a haber una discusión” Laura Itzel Castillo. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Sin embargo, al limitarse a señalar que lo más seguro es que se realice una discusión, Laura Itzel Castillo no indicó si se tiene pensando llevar a cabo un proceso de consulta o análisis amplio.

Cabe destacar que han comenzado a surgir versiones que apuntan que la iniciativa de reforma electoral llegará a la Cámara de Diputados después de Navidad, pero no hay certeza de la fecha.