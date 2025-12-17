Gabriela Jiménez explica los puntos clave de la reforma electoral de Morena

Gabriela Jiménez, diputada de Morena, puntualizó cuáles son las claves de la reforma electoral, que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión a mediados de enero de 2026.
La diputada Gabriela Jiménez señaló que la comisión presidencial, a cargo de Pablo Gómez, para la reforma electoral recibió 5 mil 200 propuestas de todos los sectores; los detalles.
Gabriela Jiménez señala puntos clave de la reforma electoral de Morena; estos serían
Con la noticia de que en enero de 2026 se enviará la propuesta de la reforma electoral al Congreso, Gabriela Jiménez adelantó que Morena respaldará la iniciativa y la analizará con responsabilidad.
Pese a que esta es una propuesta que aún no han leído, Gabriela Jiménez explicó algunos puntos clave de la reforma electoral de Morena, que serían:
- Eliminación de las listas plurinominales definidas por cúpulas
- Reducción de costos electorales
- Revisión de duplicidades en OPLEs
- Análisis de las reglas para nuevos partidos
Gabriela Jiménez comentó que aunque Claudia Sheinbaum no especificó a dónde enviará la iniciativa de la reforma electoral, ella espera que la envíe a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con Gabriela Jiménez, la Cámara de Diputados está más especializada en el tema al tener una comisión de asuntos políticos-electorales, además de los foros que han realizado en materia.