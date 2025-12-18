El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador del bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció retrasos, pero prometió la discusión de la reforma electoral para el 2026.

En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, Ricardo Monreal compartió cuáles son los tiempos que se tienen previstos en el Congreso para la discusión y análisis de la reforma electoral.

Reforma electoral estará lista antes de junio 2026, señala Ricardo Monreal

Durante la entrevista con Joaquín López Dóriga, el diputado Ricardo Monreal reconoció que el dictamen de la reforma electoral ha tenido algunos retrasos, pese al trabajo que ha realizado la Comisión que encabeza Pablo Gómez.

El presidente de la Jucopo señaló que el dictamen ya está listo, contendiendo la eliminación de plurinominales, reducción de presupuestos para partidos y más, sin embargo, aún se encuentra en análisis.

Esto debido a que se encuentra pendiente si se añade el proyecto que busca cambiar la revocación de mandato para 2027, o si este se queda como está previsto.

Sin embargo, Ricardo Monreal aseveró que la reforma electoral debe estar lista antes de la mitad de 2026.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Para ello compartió con Joaquín López Dóriga los tiempos que se tienen previstos para el análisis y votación de la reforma electoral:

15 de enero envío de la iniciativa a alguna de las dos Cámara (Diputados o Senadores) previo al inicio de sesiones el 1 de febrero

discusión y análisis del proyecto de reforma durante todo el mes de febrero

marzo y abril se estima la discusión de la ley secundaria

votación para su aprobación debe realizarse antes del mes de junio

Ricardo Monreal aseveró que la reforma electoral debe estar lista antes de junio, debido a que, constitucionalmente, debe estar publicada tres meses antes de que comience el proceso electoral 2027.

El diputado de Morena señaló que este dará inició en septiembre de 2026, siendo así que debe estar aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes de la mitad del próximo año.