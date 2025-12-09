En conferencia de prensa, Claudio X. González reportó que con la iniciativa “Salvemos la Democracia” lograron conseguir 188 mil firmas.

Fue a principios de octubre que se lanzó “Salvemos la Democracia” con el objetivo de poder presentar una contrapropuesta al proyecto de reforma electoral que empuja el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Claudio X. González está orgulloso de las 188 mil firmas que se consiguió en apoyo a “Salvemos la Democracia”

Durante una conferencia de prensa se presentaron los resultados de la iniciativa “Salvemos la Democracia”, cuyo objetivo era reunir 130 mil firmas antes del 10 de diciembre de 2025.

El empresario Claudio X. González informó que superaron ampliamente la meta al recopilar 188 mil firmas.

Claudio X. González agradeció a todas las personas que participaron en la iniciativa y aseguró que el esfuerzo “no termina aquí”. Explicó que las 188 mil firmas serán entregadas a la Cámara de Diputados y también a cada uno de los partidos políticos como parte del proceso de incidencia pública.

La propuesta será presentada formalmente ante el Congreso de la Unión en febrero de 2026, para que sea discutida, debatida y eventualmente dictaminada. El movimiento espera que su análisis ocurra de manera paralela a la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudio X. González destacó que “Salvemos la Democracia” demostró que existe un amplio respaldo social para defender el voto libre. No obstante, lamentó que se perdieron “cientos de miles” de firmas debido a fallas o demoras en la aplicación proporcionada por el INE, lo que provocó que muchas personas abandonaran el registro antes de completarlo.

Claudio X. González reporta 188 mil firmas en apoyo a “Salvemos la Democracia” (Tomada de video)

Estos son los puntos que aborda “Salvemos la Democracia”

El activista y empresario Claudio X. González señaló que “Salvemos la Democracia” nació como una contrapropuesta a la reforma electoral anunciada por el Gobierno federal.

Y es que para Claudio X. González, la reforma impulsada desde el Poder Ejecutivo pretende concentrar el poder y debilitar al INE.

“Salvemos la Democracia” plantea reformas a cinco artículos constitucionales con el objetivo de restablecer el equilibrio y la justicia en el sistema electoral mexicano.

Entre los puntos principales destacan:

La creación de un árbitro electoral autónomo y ciudadano

La igualdad de condiciones entre partidos y candidatos

La eliminación de prácticas irregulares en los comicios

El combate a la influencia del crimen organizado en los procesos electorales

El fin a la sobrerrepresentación y al cambio frecuente de partidos por parte de legisladores