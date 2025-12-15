La posibilidad de un periodo extraordinario para discutir la reforma electoral fue desechada por el Senado, pues la presidencia aseguró que el proyecto se va a discutir hasta febrero.

Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo , quien destacó que la reforma electoral será el tema central durante el arranque del segundo periodo ordinario.

“Lo más fuerte es la cuestión electoral (...) Es el plato más fuerte del periodo” Laura Itzel Castillo. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Senado discutirá hasta febrero la reforma electoral: " es el plato más fuerte"

Al reconocer que la reforma electoral se trata de un tema prioritario, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado señaló que será hasta el mes de febrero de 2026 cuando se inicie su discusión.

En conferencia de prensa, Laura Itzel Castillo señaló que lo más fuerte que se revisará al inicio de segundo periodo ordinario, será justamente el tema de la reforma electoral.

“(la reforma electoral) es el plato más fuerte del periodo, que será una reforma tan profunda como la judicial” Laura Itzel Castillo. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Lo anterior debido a que aseveró que se trata de una iniciativa muy profunda para el país, por lo que resaltó que el Poder Legislativo estará muy atento a lo que pase en torno a ella.

Incluso, la senadora de la bancada de Morena indicó que por la importancia del asunto, la reforma electoral tendrá el mismo impacto que el que tuvo y ha tenido la reforma al Poder Judicial.

🔴La reforma electoral será el tema central del próximo periodo ordinario del Senado que arranca en febrero, adelantó Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva.



Señaló que será tan profunda como la reforma judicial y que se busca aplicarla rumbo a las elecciones de… pic.twitter.com/8RA8AFtGz1 — Azucena Uresti (@azucenau) December 15, 2025

Senado descarta desahogar la reforma electoral en fast track

Tras adelantar que será hasta febrero, durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, que se analice la reforma electoral, Laura Itzel Castillo negó que se busque sacarla por la vía del fast track.

Cuestionada sobre dicha posibilidad, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado se limitó a rechazar que se tenga proyectado desahogar la iniciativa en tiempo reducido y sin una discusión.

“La idea no es sacarla fast track, seguramente va a haber una discusión” Laura Itzel Castillo. Presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Por otro lado, la senadora manifestó su postura a favor del proyecto, pues dijo es que de gran importancia que se contemple la implementación de más políticas de austeridad en el terreno electoral.

En ese sentido, dijo estar de acuerdo con la posibilidad de que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos y se recorte la cantidad de legisladores electos por la vía plurinominal.