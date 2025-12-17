Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, criticó fuertemente la reforma electoral y acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está “colonizado por Morena”.

El diputado priísta aseguró que detrás de la reforma electoral, “que nadie pidió”, está la intención de Morena de “quedarse con los aparatos electorales” y facilitar el dominio del INE.

“Esto se está planteando como una operación para tratar de quedarse con los aparatos electorales, para desmantelar al Poder Legislativo, para hacerle cómodo a Morena su transitar”. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Rubén Moreira (Especial )

Rubén Moreira asegura que el INE está “colonizado por Morena” con reforma electoral

Rubén Moreira criticó la reforma electoral pues con esta iniciativa, Morena buscaría “colonizar” al INE al decidir quién conforma a este organismo autónomo, amenazando la democracia.

El diputado Rubén Moreira resaltó que nadie pidió la reforma electoral y nadie está de acuerdo con ella, por lo que la iniciativa no trata de legitimar, sino de arrebatar y colonizar.

Respecto a esta colonización del INE, Rubén Moreira comparó épocas pasadas en las que figuras independientes, como José Woldenberg, dirigen este organismo, cosa que cambiaría con Morena.

De acuerdo con Rubén Moreira, la reforma electoral tiene tres puntos claves que revelan las intenciones centralistas de Morena:

Desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) Financiamiento a partidos políticos Eliminación de diputados plurinominales

Cabe mencionar que la iniciativa para la reforma electoral se formalizará en enero de 2026 y es Pablo Gómez, quien en cabeza la comisión presidencial para discutir el tema.