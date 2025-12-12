El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que se analiza ir a un periodo extraordinario en enero por la reforma electoral.

“No se descarta ningún periodo extraordinario, si llegara la semana próxima la iniciativa de reforma electoral, no se descarta que en enero estemos iniciando un periodo extraordinario” Ricardo Monreal

Cámara de Diputados iría a periodo extraordinario en enero de 2026 por la reforma electoral

Al señalar que la reforma electoral es un tema de vital importancia y se debe revisar cuanto antes, Ricardo Monreal no descartó que la Cámara de Diputados vaya a periodo extraordinario para desahogarla.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el también coordinador de Morena refirió que se está revisando el avance del proyecto que presentará la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

“Estamos viendo el tema de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, si concluyeron sus trabajos y si habría posibilidades de que nos envíen la iniciativa para empezar el análisis desde antes, dado que diciembre es buen momento para revisar y para con calma analizar. Ricardo Monreal

En ese sentido, resaltó que todo dependerá del momento en que la comisión turne la propuesta a la Cámara de Diputados, pues será a partir de ello que se resuelva si de inaugura un periodo extraordinario.

Por ello, resaltó incluso que si se recibe la propuesta durante la siguiente semana, sí se estaría convocando a mediados de enero, para que se lleven a cabo los trabajos en torno a la iniciativa.

Al garantizar que seguirá trabajando en diciembre, Ricardo Monreal adelantó que la Comisión Presidencial estaría en los últimos detalles e intentaría entregar la propuesta después del 25 de diciembre o la primera semana de enero.

Cámara de Diputados tiene pendientes de revisión otros 4 temas de relevancia

Luego de resaltar que se está revisando la opción de llamar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados por la reforma electoral, Ricardo Monreal dijo que además de la propuesta, hay pendientes otras 4 leyes para su revisión:

Reforma al Código Penal Federal para ampliar la definición de abuso sexual e introducir principio de el consentimiento con el fin de endurecer las sanciones

Reforma al Código Penal Federal para endurecer las sanciones contra quienes dañen el medio ambiente

Reforma al procedimiento contencioso administrativo que modifica la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para darle al SAT la facultad de impugnar decisiones judiciales y reconfigura plazos, notificaciones y recursos en los juicios administrativos

Revocación de mandato

Con respecto al tema de la revocación de mandato, Ricardo Monreal señaló que parte del análisis es si se junta con la discusión de la reforma electoral o si debe ser analizada por separado.