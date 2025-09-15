Este 16 de septiembre, el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia con el tradicional Desfile Militar 2025, uno de los eventos patrios más esperados del año.

Miles de personas acudirán al Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) para presenciar este acto, pero también puede verse desde casa en televisión e internet.

A continuación, te contamos dónde y a qué hora seguir la transmisión en vivo.

¿A qué hora inicia el desfile militar?

El Desfile Militar 2025 comenzará a las 11:00 de la mañana, después de la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX.

Como cada año, participarán elementos de la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, además de cuerpos civiles y personal médico militar.

También se espera la participación de escuadrones femeninos y agrupamientos históricos.

¿Dónde verlo en vivo por TV o internet?

La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de:

Canal 11 (IPN)

Canal 14 (SPR)

Canal 22 (Cultural)

Televisa (Las Estrellas)

TV Azteca (Azteca Uno)

Imagen Televisión

Además, podrás verlo en plataformas digitales como:

YouTube del Gobierno de México y SEDENA

Facebook Live de dependencias oficiales

Sitios de noticias como El Universal, Milenio y Forbes México

¿Qué habrá en el desfile este año?

Se espera la participación de más de 15 mil elementos y más de 100 vehículos militares.

También habrá sobrevuelos de helicópteros, aviones y demostraciones tácticas.

El evento incluirá un homenaje a mujeres que han hecho historia en las Fuerzas Armadas y la vida civil de México.