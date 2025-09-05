Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se carcajea por destape presidencial de Kenia López Rabadán.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las aspiraciones de Kenia López Rabadán para 2030.

Sin embargo la presidenta de México recordó que aún falta que Kenia López Rabadán cumpla con su nuevo cargo como la presidenta de la Cámara de Diputados.

Claudia Sheinbaum se carcajea por destape presidencial de Kenia López Rabadán: “Anda futureando, llama la atención”

Luego de ser cuestionada por la prensa nacional del destape presidencial de Kenia López Rabadán, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con humor.

Recordó que a Kenia López Rabadán todavía le falta cumplir su encargo como la presidenta de la Cámara de Diputados antes de pensar en la presidencia de la república.

Pese a ello defendió que todos tienen derecho a cumplir con sus aspiraciones políticas.

Incluso la presidenta de México recordó que en el caso del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya está muy definido como se eligen a sus candidatos presidenciales, pero sostuvo que sabe que en otros partidos es diferente.

Pero lo que llamó la atención de la presidenta de México es que si apenas Kenia López Rabadán, llegó a ser la presidenta de la Cámara de Diputados ya esté pensando en sus aspiraciones presidenciales para 2030, como lo dejó entre ver en una reciente entrevista que tuvo.

“Ya anda futureando, pues sí llama la atención vamos a dejarlo ahí" dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todavía le falta ser presidenta de la cámara ¿no?. Ya después pero todavía le falta un año, pero todos tienen derecho a tener legítimas aspiraciones. Faltan 5 años no 5 años cinco largos años aunque se van rápido eh y después el pueblo decide. En el caso de Morena está muy determinado la manera en que se elige a los candidatos está en sus reglas, mientras que en el caso de otros partidos es distinto. Pero no les llama la atención que apenas eh va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando pues sí llama la atención vamos a dejarlo ahí" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Destape presidencial de Kenia López Rabadán: panista proponen a esta otra candidata

Por otra parte los panistas ya están pensando en quienes podrían ser sus próximas candidatas para la presidencia de México en el año 2030.

Además del destape que hizo Kenia López Rabadán en una entrevista, también figuras como Ricardo Anaya y Marko Cortés, ambos en su momento que fueron dirigentes nacionales de Acción Nacional también ya tienen a su futura candidata.

Para ambos, Maru Campos, la actual gobernadora de Chihuahua, podría ser la próxima candidata presidencial del PAN para 2030, aunque aún al partido blanquiazul les falta pasar por las elecciones 2027.