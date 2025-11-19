La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció el lanzamiento de un canal oficial para que la Generación Z participe en el Congreso.

“Dese la presidencia de la Cámara de Diputados abriremos las puertas e implementaremos los mecanismos digitales para recibir sus propuestas e iniciativas” Kenia López Rabadán

En conferencia de prensa ofrecida este martes 18 de noviembre, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que se habilitará un canal para que la Generación Z participe en el Congreso.

Al respecto, la legisladora federal resaltó que el derecho a la libertad de expresión y participación está consagrado a nivel constitucional y se respalda por diversas declaratorias internacionales.

“Tenemos la obligación de escuchar atender y responder de manera efectiva (...) deben tener los canales que permitan que los jovenes hagan llegar sus inquietudes e incluso sus molestias y tengan un cauce en esta cámara de Diputados” Kenia López Rabadán

Marcha de la "Generación Z" (Camila Ayala Benabib)

Ante ello, señaló que los jóvenes que forman parte de la Generación Z, que son más de 33 millones en México, podrán participar en el ejercicio legislativo del país por medio de un canal oficial.

Se trata de un correo electrónico oficial por medio del cual podrán enviar sus propuestas, inquietudes y molestias.

Al abundar en los detalles del canal por medio del que se van a recibir las iniciativas y propuestas para darles voz en el congreso, explicó que la dirección de e-mail es: “presidencia@diputados.gob.mx“.

Kenia López Rabadán promete atender y dar cabida a propuestas de la Generación Z

Tras anunciar el lanzamiento de un correo electrónico oficial para que la Generación Z participe en el Congreso, Kenia López Rabadán prometió atender y dar cabida a las propuestas que se manden.

Sobre ello, la diputada del PAN resaltó que en su posición como presidenta de la Mesa Directiva, servirá como “conducto” para recibir las exigencias, reclamos, posiciones y anhelos de la Generación Z.

En ese sentido, aseveró que al recibir la comunicación en el canal oficial, se podrá incluso enviar, discutir y en su caso aprobar las propuestas que se manden en la dirección de e-mail.

No obstante, detalló que será a través de los legisladores del Congreso de la Unión que las demandas, planteamientos y propuestas, podrán tener salida y serán impulsadas de ser necesario.