En conferencia de prensa con senadores de su bancada, el también dirigente del PRI, Alejandro Moreno, exigió que sean liberados los detenidos en la marcha de la Generación Z, a quienes llamó “presos políticos”.

Y es que sólo en la marcha de la Generación Z de Ciudad de México se informó que hubo 20 detenidos por diversos delitos como lesiones.

Desde el Senado, Alejandro Moreno exigió la libertad de los jóvenes detenidos en la marcha de la Generación Z, ya que, definió, son presos políticos encarcelados por decisión del gobierno.

Esto también lo señaló durante conferencia de prensa, ya que Alejandro Moreno afirma que fue una represión “grotesca” en contra de jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores que incluyó golpizas salvajes.

Todo con tal de amedrentar y desacreditar las protestas vistas en la marcha de la Generación Z, lo que derivó una persecución política propio de lo que llamó, políticas autoritarias propias de dictaduras.

En consecuente, Alejandro Moreno afirmó que el PRI defenderá a los “presos políticos” denunciados por tentativa de homicidio, pese a que la violencia habría provenido de parte de las autoridades de CDMX.

Alejandro Moreno pide renuncia de Rosario Piedra Ibarra por marcha de la generación Z

Alejandro Moreno también arremetió contra la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a quien le exigió su renuncia al omitir lo visto en la marcha de la Generación Z.

Acorde con Alejandro Moreno, Rosario Piedra Ibarra es “un cero a la izquierda” que no representa nada más que una CNDH ausente en medio de la presunta persecución política contra los jóvenes.

Asimismo, el dirigente nacional del PRI aseguró que la inacción de Rosario Piedra Ibarra le provoca indignación y rabia, mientras atropellan los derechos de los mexicanos.