El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, condenó los daños ocasionados al inmueble de impartición de justicia tras la marcha de la Generación Z.

“Aprovecho para reiterar nuestra condena a estos actos de violencia y de daños que se hicieron al edificio sede de la Suprema Corte” Hugo Aguilar

En ese sentido, Hugo Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía, pero en especial a la juventud, para “conducirse en los términos institucionales”, pues los actos de violencia registrados en la marcha de la Generación Z no tienen cabida.

Marcha de la Generación Z (Camila Ayala Benabib)

Hugo Aguilar condena la violencia y los daños a la SCJN tras la marcha de la Generación Z

Al inicio de la sesión del Pleno de la SCJN de este martes 18 de noviembre de 2025, el presidente del máximo tribunal Hugo Aguilar dijo que la Corte ha mantenido las puertas abiertas para dialogar sobre cualquier situación.

“Esta Suprema Corte ha mantenido y mantendrá las puertas abiertas y la disposición plena para dialogar cualquier situación, así es que no tiene lugar, no tiene cabida los actos de violencia que hemos vivido el día sábado pasado” Hugo Aguilar

Hugo Aguilar señaló que la Corte ha manifestado su preocupación y condena las expresiones de violencia registradas, entre las que incluyó:

Agresiones a elementos de seguridad

Daños a las instalaciones

Intentos de ingreso violento