La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, aseguró que la alianza con Morena y el PT está garantizada de cara a las elecciones 2027.

Sin embargo, reconoció que para el caso de San Luis Potosí aún no se ha llegado a un acuerdo para ir en coalición, aunque aseveró que todavía hay tiempo para llegar a un pacto.

Vamos con una coalición muy firme, como lo dijimos desde un principio con Morena, Partido del Trabajo. Karen Castrejón. Dirigente del PVEM

A pesar de ello, Karen Castrejón sostuvo que la puerta del diálogo para confirmar la alianza entre el PVEM, Morena y Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, se mantiene abierta.

Karen Castrejón (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

PVEM sí irá en alianza con Morena y PT en elecciones 2027, afirma Karen Castrejón

Rumbo al inicio de la contienda por las elecciones 2027 que se van a celebrar el 6 de junio, los distintos partidos políticos continúan definiendo las estrategias que pondrán en marcha.

En ese tenor, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que la alianza de su partido con Morena y el PT a nivel federal ya se encuentra garantizada.

Sostuvo que como ocurrió en el proceso previo, se buscará que cada fuerza política lleve una candidatura propia, aunque no ahondó en detalles sobre el proyecto en cuestión.

Muchos de mis compañeros dirigentes estatales ya platicaron con sus homólogos en las entidades, ya van muy avanzados y pues vamos con una coalición muy firme, como lo dijimos desde un principio con Morena, Partido del Trabajo. Karen Castrejón. Dirigente del PVEM

En el mismo sentido, Karen Castrejón adelantó que en los estados donde se definirían cargos de elección popular, también se están revisando las acciones de manera conjunta con los dirigentes estatales de las fuerzas aliadas.

Ante ello, la líder nacional del PVEM expresó su confianza en que los acuerdos que se establezcan rumbo a las elecciones 2027 permitan llegar a coincidencias que ayuden al movimiento seguir avanzando.

Karen Castrejón (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Alianza en San Luis Potosí sigue en vilo, reconoce Karen Castrejón

Al asegurar que la alianza entre Morena, PVEM y PT está garantiza a nivel federal, Karen Castrejón reconoció que en el caso de San Luis Potosí no se ha llegado a un acuerdo.

En torno al punto, la dirigente nacional del Partido Verde declaró que sí está en planes del movimiento que se mantenga la coalición en la entidad para ir juntos como en el resto de la contienda.

Karen Castrejón indicó que hasta el último minuto en los tiempos electorales se mantendrá abierta la puerta al diálogo, en busca de que se cierre un acuerdo de unidad.