El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no descarta competir sin Morena por la alcaldía de Mérida, Yucatán, en las elecciones de 2027, con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín como posible candidato.

La continuidad de la alianza entre partidos en la capital yucateca no está garantizada, debido a que el Verde busca condiciones favorables para mantener su participación en el proyecto político rumbo a los próximos comicios locales.

Arturo Escobar, coordinador electoral nacional del PVEM, reconoció que el partido analiza la posibilidad de competir por separado de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Mérida, si no se alcanzan acuerdos que correspondan con la fuerza política y la presencia territorial que ha ganado en Yucatán.

Arturo Escobar (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Arturo Escobar confirma el interés del Partido Verde en la alcaldía de Mérida

El coordinador electoral del PVEM destacó que Mérida representa un punto estratégico para el partido, debido a que concentra una parte importante del padrón electoral de Yucatán.

Ante este panorama, el Partido Verde contempla impulsar candidatos propios y competitivos que le permitan ampliar su presencia política en la entidad.

La posibilidad de competir sin Morena dependerá de las negociaciones locales y de que el partido consiga condiciones que respondan a sus aspiraciones de crecimiento electoral en la región.

Jorge Carlos Ramírez Marín analiza la propuesta del Partido Verde para Mérida

En este escenario, uno de los perfiles que podría representar al PVEM en la contienda por la alcaldía de Mérida es Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador confirmó que analizará la propuesta del Partido Verde, así como el panorama político, antes de tomar una decisión sobre una eventual candidatura.

De concretarse esta posibilidad, Ramírez Marín buscaría por segunda ocasión gobernar el municipio de Mérida, ahora como abanderado del PVEM.

Su eventual candidatura también abriría la posibilidad de que el Partido Verde compita directamente contra Morena en la capital yucateca, además de enfrentarse a los partidos de oposición en las elecciones de 2027.