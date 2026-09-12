Al insistir en rechazar las acusaciones sobre supuestas investigaciones en su contra, la senadora con licencia, Julieta Ramírez, acusó que las televisoras hacen un uso faccioso de su poder mediático.

“Queda en evidencia que hay un uso faccioso de los medios de comunicación” Julieta Ramírez

Así lo sentenció al reprobar la cobertura de los medios de comunicación en su caso, ha ocurrido con su caso tras los señalamientos lanzados por Enrique Acevedo en el noticiario En Punto.

Tras acusar a las televisoras por el uso faccioso de su alcance, Julieta Ramírez negó que exista una investigación a su alrededor y cuestionó la cobertura mediática que se ha realizado.

Julieta Ramírez afirma que televisoras hacen uso faccioso de su poder

El 7 de septiembre, la unidad de investigación N+ Focus de Televisa, publicó un reporte en el que se afirma que Julieta Ramírez está bajo una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La información difundida en el noticiario En Punto de Enrique Acevedo, establece que por el caso buscaría un acuerdo de colaboración, sin embargo la senadora con licencia rechazó los dichos.

Sobre ello, Julieta Ramírez declaró lo que se ha dicho sobre su persona no es más que una “mentira puesta en escena”, debido a que aseveró que lo que se ha visto en la pantalla se trata de una farsa.

“Lamento enormemente que una vez más estemos en este entramado en el que queda en evidencia que hay un uso faccioso de los medios de comunicación” Julieta Ramírez

Tras rechazar que exista una investigación en su contra, advirtió que lo que está ocurriendo es que las televisoras, en referencia a Televisa, usa de forma facciosa su poder mediático.

En ese sentido, Julieta Ramírez dijo lamentar que las televisoras ahora se encarguen de emitir juicios, exigir y condenar ya sea a personas, autoridades o servidores públicos.

Podrán multiplicar titulares pero no podrán fabricar la verdad. pic.twitter.com/M4fNKArpGS — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) September 11, 2026

Julieta Ramírez insiste en negar investigaciones en su contra

En el mensaje con el que acusó que las televisoras están haciendo un uso faccioso de su capacidad mediática, Julieta Ramírez insistió en rechazar que esté siendo objeto de investigación.

En torno al punto, sostuvo que ni ahora ni antes hay investigaciones en su contra ni en Estados Unidos ni en México, por lo que también negó que esté siendo representada por bufetes de abogados.

“Quiero dejar muy claro que tampoco existe investigación hacia tu servidora ni en México, ni en Estados Unidos, todo lo aparecido y mostrado a través de la pantalla grande es una farsa, una mentira puesta en escena”

En ese mismo sentido, Julieta Ramírez apuntó que no conoce el supuesto documento difundido por el periodista Enrique Acevedo que probaría la existencia de las indagatorias en su contra.

En suma, la aspirante al gobierno de Baja California reiteró su rechazo a los señalamientos e insistió en advertir que todo ha sido parte de una “puesta en escena” orquestada por las televisoras.