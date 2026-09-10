Julieta Ramírez, senadora con licencia en Baja California y aspirante a la coordinación de Morena en el estado, dijo estar “convencida del proyecto de la 4T”.

La militante de Morena, aseguró que es obradorista desde su niñez, de modo que le “sería un honor” representar a Baja California para las elecciones 2027.

Julieta Ramírez se confirma aliada de la 4T en busca de la gubernatura de Baja California

Rumbo a la búsqueda que Julieta Ramírez está teniendo para la coordinación de Morena en Baja California y que eventualmente la convertiría en la aspirante de la gubernatura, está siendo señalada de ser investigada por Estados Unidos.

Sin embargo, Julieta Ramírez además de defenderse en entrevista con Hernan Gómez, también acusó que sería “la derecha mexicana” quien está buscando desprestigiarla por el proyecto de la 4T.

Pese a ello, la senadora con licencia explicó que está “convencida” de que la 4T “es el camino correcto” para México y por ello, debe seguir la transformación.

“Estoy convencida que es el proyecto de la 4T el camino correcto del humanismo mexicano que debemos continuar en el país”. Julieta Ramírez, senadora con licencia de Baja California.

Asimismo, señaló que en Baja California se debe construir un segundo piso de la 4T, pues recordemos que actualmente la gobernadora es Marina del Pilar, electa por Morena.

Julieta Ramírez describió su decisión de competir por la gubernatura de Baja California, explicando que busca entregar su “empeño, disciplina, energía y juventud” a tener un mejor estado.