La senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez, calificó de perversiones y acusaciones siniestras aquellas que la aseguran con investigación en Estados Unidos.

Julieta Ramírez, aspirante a la gubernatura de Baja California para las elecciones 2027, también calificó que se ha ido transformando el “escándalo mediático” pasando de supuestamente no tener visa a ser informante de agencias de Estados Unidos.

Julieta Ramírez rechaza ser investigada en Estados Unidos

“Estamos limpias” dijo Julieta Ramírez en entrevista con Hernan Gómez, acusando que no tiene ninguna investigación en Estados Unidos que se le haya notificado.

La senadora con licencia calificó las aseveraciones por N+ como un “escándalo mediático”, pues asegura que ni por rumores se ha enterado de ser investigada.

“No [hay investigación en Estados Unidos] en ningún momento he sido ni notificada, ni siquiera he sabido a partir de rumores, más que los de Televisa de ser una persona que esté siendo investigada de ninguna forma por el gobierno de los Estados Unidos”. Julieta Ramírez, senadora con licencia de Baja California.

Sumado a su defensa, Ramírez aseguró que tampoco ha tenido ninguna reunión con algún servidor público de Estados Unidos, tampoco algún abogado, reuniones con alguien de otro país y mucho menos acercamiento con la DEA.

“Víctimas y testigos de cómo se amplifica una notifica simplemente porque se muestra en pantalla grande, y parece que el MP de Televisa, el tribunal de Televisa y de la televisión es quien exigen las prueban, son ellos quienes sentencian”. Julieta Ramírez, senadora con licencia de Baja California.

Julieta Ramírez asegura que Estados Unidos no es quien busca ensuciar su nombre

La senadora con licencia Julieta Ramírez, apuntó que a su perspectiva las acusaciones en su contra no han sido generadas por filtraciones de Estados Unidos, sino propiamente de “la derecha mexicana”.

Ramírez explicó que cuando Estados Unidos busca intervenir en algún tema político, tiene otras formas de operar, como reportajes en medio de su país o propias filtraciones, “otro modus [operandi]”.

Asimismo, aseguró que no es una jugada contra ella, sino contra Morena, pues se busca desprestigiar al movimiento.