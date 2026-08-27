Claudia Sheinbaum explicó que la reforma para prohibir la doble nacionalidad en cargos públicos busca garantizar que el interés de quienes aspiren a la presidencia, gubernaturas o jefaturas de gobierno esté únicamente en México.

Durante la mañanera del 27 de agosto, la presidenta de México señaló que renunciar a otra nacionalidad es un acto de soberanía y compromiso con el país.

Aunque reconoció que la medida no elimina por completo la posibilidad de injerencias externas, subrayó que representa un paso profundo en defensa nacional.

Claudia Sheinbaum explica lo que motivó la reforma para renunciar a la doble nacionalidad

El 27 de agosto de 2026, Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó la reforma para que quiénes busquen la presidencia, gubernatura o ser jefes de gobierno no tengan doble nacionalidad. Así como la vía que deben seguir para que renuncien a ella en caso de que ya la tengan.

Ante ello, Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del pueblo que el objetivo de la renuncia a la doble nacionalidad es garantizar que el interés de la persona esté en México y no en otra nación del mundo.

Aunque Sheinbaum reconoció que es “sencillo” de explicar, sostuvo que es “profundo” el motivo que ha llevado a realizar esta reforma a tres artículos de la Constitución.

“Garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo (...) que el interés superior sea México, ningún otro país, así de sencillo y así de profundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum sabe que injerencias podrían no ser frenadas con la renuncia a la doble nacionalidad

La presidenta explicó que la renuncia a la doble nacionalidad es por garantizar que el “interés supremo sea” en México y no en otro Estado. Sin embargo, confirmó que esta reforma no garantizaría la no injerencia.

Claudia Sheinbaum apuntó que si bien el no tener doble nacionalidad es garantía para México, esto no limita a que el servidor público no tenga injerencia, argumentando que aún sin doble nacionalidad lo han llegado a hacer.