Ricardo Monreal pidió que haya seriedad al momento de llevar a cabo el debate por la próxima reforma de doble nacionalidad, impulsada por la presidenta Sheinbaum.

En la presentación de la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, en la que se prevé analizar la reforma de doble nacionalidad, Ricardo Monreal instó a evitar descalificaciones antes de recibir el documento.

Ricardo Monreal pide evitar descalificaciones por reforma sobre doble nacionalidad

Al referirse a la reforma de doble nacionalidad, Ricardo Monreal subrayó que la lealtad constitucional y la pertenencia patriótica son fundamentales para asumir cargos de alta responsabilidad en México.

La propuesta busca limitar el acceso a puestos de elección popular —como la presidencia de la República o gubernaturas estatales— a ciudadanos con doble nacionalidad.

Monreal recordó que antes de 1997, las personas que adoptaban otra nacionalidad perdían automáticamente la mexicana.

No obstante, tras una reforma constitucional, se protegió la identidad de origen de millones de personas, lo que vuelve a este nuevo debate un asunto jurídico sumamente complejo que requiere de un análisis profundo en ambas cámaras.

Monreal reconoció la sensibilidad de esta reforma, especialmente para las familias de las regiones del norte y centro del país donde es común que existan vínculos binacionales muy estrechos.

Ricardo Monreal, diputado federal de Morena. (Tomada de video/@camaradediputadosmx)

El diputado de Morena compartió su experiencia personal con familiares que viven en el extranjero, y enfatizó que en las zonas colindantes ha sido habitual el nacimiento de infantes en Estados Unidos.

Por ello, urgió a ponderar los alcances de la ley para no vulnerar injustificadamente los derechos civiles de los connacionales que cuenta con doble nacionalidad.

El legislador guinda descartó que la iniciativa tenga una dedicatoria personal o busque afectar a actores políticos específicos en el exilio.

Aseguró que el propósito de fondo es garantizar que quien dirija el rumbo de nuestro país mantenga una lealtad exclusiva hacia México.

El debate formal y la deliberación de la propuesta iniciará una vez que se reciba el proyecto presidencial que busca reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna.