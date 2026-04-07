Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desbloquear las cuentas de Tomás Yarrington.

La medida obedece al amparo promovido por la defensa de Tomás Yarrington, de 69 años de edad, quien argumentó que el bloqueo, del 2 de diciembre de 2019, no cumplió con los requisitos legales vigentes al momento de su aplicación.

La UIF no acreditó respaldo internacional en el bloqueo de las cuentas, lo que en ese momento era necesario en el marco jurídico, reporta Grupo Fórmula.

“Se deduce que el mismo no se emitió en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, citó el Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa.

Aunado a esto, se concluyó que la inclusión del exgobernador de Tamaulipas a la lista de personas bloqueadas se deriva de operaciones detectadas dentro del sistema financiero nacional que no cuentan con una vinculación acreditada con actividades ilícitas.

La resolución se limita a los recursos financieros del imputado, quien actualmente permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Tras su deportación en 2024, se le dictó un nuevo auto de formal prisión por presuntos delitos contra la salud y lavado de dinero.

Tribunal confirma auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, solicitado por la FGR (Eduardo Díaz)

Tomás Yarrington recupera sus cuentas previo a actualización jurisprudencial

La resolución a favor de Tomás Yarrington fue dictada el pasado 31 de marzo, previo a la actualización jurisprudencial, por lo que es aplicable.

El primero de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la UIF puede congelar cuentas sin orden judicial ni petición extranjera.

Argumentando que su aplicación es legal y válida siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.